Stressverzuim blijft stijgen: vooral vrouwen vallen vaker en langer uit

Het ziekteverzuim in Nederland is in 2025 licht gestegen naar 4,8 procent, maar achter dat kleine verschil gaat een veel grotere ontwikkeling schuil. Steeds meer mensen vallen uit door stress en dat gebeurt opvallend vaak bij vrouwen.

Uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat het verzuim door stressklachten in vijf jaar tijd met 43 procent is toegenomen. Inmiddels is één op de vier verzuimdagen gerelateerd aan stress.

Metro schreef eerder over de effecten van eenzaamheid op medewerkers.

Vrouwen lopen duidelijk meer risico

Vooral vrouwen worden hard geraakt. Het stressverzuim ligt bij hen twee keer zo hoog als bij mannen. Vrouwen van 25 jaar en ouder melden zich niet alleen vaker ziek, maar blijven ook langer thuis.

Die groep valt niet toevallig op. „Juist in deze levensfase komen werk, zorg en persoonlijke ontwikkeling vaak samen”, zegt Iris Homeijer, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. „Werk en privé zijn daar niet altijd voldoende op ingericht. Bovendien blijven veel vrouwen doorwerken met klachten of maken deze niet bespreekbaar.”

Stress komt niet alleen door werk

Volgens de arbodiensten is het een misvatting dat stress vooral door werkdruk ontstaat. De oorzaken liggen breder en stapelen zich vaak op. Denk aan zorgtaken, financiële zorgen en maatschappelijke druk.

„Dit is geen tijdelijk probleem meer”, aldus Homeijer. „We zien steeds vaker mensen die vastlopen. Niet alleen door werkdruk, maar ook door zorgtaken thuis, financiële stress en alles wat er speelt in de maatschappij. Voor veel mensen wordt het gewoon te veel.”

Gezondheid vrouwen

Een belangrijke oorzaak ligt volgens experts in hoe werk is ingericht. Dat gebeurt nog vaak vanuit een ‘gemiddelde werknemer’, terwijl verschillen in levensfase, gezondheid en belastbaarheid groot zijn.

Dat raakt ook aan een onderbelicht thema: vrouwengezondheid. „Klachten rondom mentale belasting en hormonale schommelingen worden nog te weinig gemeld, gezien of herkend”, zegt Homeijer. „Daardoor wordt vaak pas ingegrepen als iemand al is uitgevallen.”

Impact op werknemer en werkgever is groot

De gevolgen van stressverzuim zijn fors. Wie uitvalt, is gemiddeld acht tot tien maanden uit de running. Dat kost werkgevers geld en legt extra druk op collega’s, maar vooral voor de medewerker zelf zijn de gevolgen groot.

„Het begint vaak klein”, zegt Homeijer. „Slechter slapen, minder energie, sneller geïrriteerd zijn. Maar als je daar niets mee doet, kan het uitmonden in langdurige uitval.”

Oplossing ligt vóór uitval

Volgens ArboNed en HumanCapitalCare ligt de sleutel in preventie. Werkgevers moeten eerder signalen herkennen en ruimte bieden voor maatwerk. Maar daar stopt het niet.

Ook de thuissituatie speelt een rol. Gesprekken over de verdeling van zorgtaken en belastbaarheid zijn minstens zo belangrijk om overbelasting voor vrouwen te voorkomen.

„Verzuimpreventie vraagt om een structurele prioriteit op organisatieniveau”, aldus Homeijer. „Met ruimte voor maatwerk en structurele aandacht voor gezondheid.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De oplossing ligt volgens experts niet alleen bij werkgevers. Ook overheid, zorg en wetenschap moeten samenwerken om het probleem aan te pakken.

„Dit vraagstuk overstijgt individuele organisaties”, zegt Homeijer. „We hebben een gezamenlijke aanpak nodig waarin verschillende partijen samenwerken. Alleen zo kunnen we verzuimpreventie en inclusieve gezondheid echt verankeren in beleid én praktijk.”

De kern is duidelijk: werk blijft belangrijk, maar alleen als mensen het ook vol kunnen houden. Zoals Homeijer het samenvat: „Werk is de motor van onze economie. Maar die blijft alleen draaien als iedereen, ongeacht achtergrond of levensfase, gezond en met plezier kan blijven werken.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

