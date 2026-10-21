Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CBS: 152.000 Nederlanders blijven werken na hun pensioen, maar niet iedereen houdt dezelfde baan

Met pensioen en toch weer aan een nieuwe baan beginnen? Dat gebeurt vaker dan je misschien denkt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken inmiddels 152.000 Nederlanders van 67 jaar en ouder, en sommigen stappen zelfs over naar een andere sector.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het aantal mensen in ons land dat de pensioenleeftijd heeft bereikt maar nog doorwerkt, neemt in de loop der jaren toe. In 2018 was 1,2 procent van de werknemers 67 jaar of ouder. Dit jaar gaat het om 1,7 procent van de mensen: zo’n 152.000 mensen.

CBS: mannen werken twee keer zo vaak door na hun pensioen

Waarom mensen vaker doorwerken nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat zowel mannen als vrouwen langer doorwerken, ook al is de AOW-leeftijd sinds 2013 stapsgewijs toegenomen. Van alle mannelijke werknemers was 2,3 procent ouder dan de AOW-leeftijd. Voor vrouwen is dit 1,1 procent. Opvallend is dat er een groot verschil zit tussen het pensioen voor vrouwen en voor mannen; daar schreef Metro eerder al over.

Ook zijn er grote verschillen op te merken tussen verschillende sectoren. In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed, en vervoer en opslag werken de meeste werknemers ouder dan de AOW-leeftijd. Het gaat om 4,3 en 3,6 procent van de werknemers. Daartegenover staan de sectoren openbaar bestuur en overheidsdiensten, en informatie en communicatie. Daar gaat het om 0,6 en 0,7 procent van de werknemers.

Na de AOW-leeftijd beginnen sommige Nederlanders opnieuw met werken

Een deel van de mensen is na het bereiken van de AOW-leeftijd nog een nieuwe bedrijfstak ingestroomd. Ongeveer de helft van die mensen gaat van de ene sector naar een andere, maar de andere helft had helemaal geen baan meer en begint dus weer opnieuw met werken.

Het aandeel van de pensioengerechtigden dat nog doorwerkt en uitstroomt is daarbij ook klein. Het gaat om 2,2 procent van de werknemers. De groep uitstromers is groter onder de leeftijdscategorie 55 tot 67 jaar: daar gaat het om 14,4 procent. De grootste groep uitstromers is te vinden onder werknemers onder de 25.

Een klein deel van de uitstromers gaat na het bereiken van de AOW-leeftijd nog aan de slag in een andere bedrijfstak. Het gaat om een tiende van de werknemers.

AOW-leeftijd vanaf 2033 mogelijk sneller omhoog: vakbonden kritisch

De pensioenleeftijd in Nederland ligt op het moment nog op 67 jaar, maar er zijn plannen om die leeftijd in de toekomst te verhogen. D66, VVD en CDA spraken in hun coalitieakkoord af dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller stijgt. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, gaan werkenden een jaar later met pensioen. Nu stijgt de pensioenleeftijd nog met acht maanden voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt.

Die beslissing kon rekenen op veel kritiek. Een Kamermeerderheid wil dat ‘de regeling rond het verhogen van de AOW-leeftijd wordt verzacht’. De twee grootste oppositiepartijen, GroenLinks-PvdA en PVV, willen het niet aanpassen, maar helemaal van tafel hebben. Ook de vakbonden zijn woest. Interim-voorzitter Dick Koerselman van FNV noemde de keuze „onbestaanbaar, asociaal en ronduit onbetrouwbaar”, omdat in het pensioenakkoord met de politiek een langzamere stijging is afgesproken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties