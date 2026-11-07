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Jan-Willem (33) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik denk dat er een limiet is qua geld en geluk’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Jan-Willem (33), die veel bezig is met geld, al denkt hij ook dat er een limiet is qua geld en geluk.

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Naam: Jan-Willem (33)

Beroep: werkt in de zorg

Woonsituatie: alleen, koopwoning

Netto-inkomen: ongeveer 3000 euro per maand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik groeide op in een gezin met vier broers. Mijn moeder werkte niet altijd, omdat ze voor de kinderen zorgde. Hoewel ik nooit het idee heb gehad dat we arm waren, denk ik wel dat het iedere maand best krap was – mijn ouders moesten toch vijf kinderen onderhouden. Als we een keer naar McDonald’s wilden, kon dat er niet zomaar. Mijn vader was zuinig en dat moest ook wel. Ik begon op mijn 15e al met een bijbaantje bij een kwekerij. Later ging ik vakkenvullen in de supermarkt.”

Werd er thuis over geld gesproken?

„Jazeker, bijvoorbeeld met die bijbaantjes. Mijn vader zei al vrij snel dat we moesten gaan werken – goed voor onze ontwikkeling en we werden financieel zelfstandiger. Hij vertelde er namelijk ook bij dat sparen verstandig is. Én dat ik later moest gaan beleggen. Op advies van mijn vader opende ik daarom op mijn 19e mijn eerste beleggingsrekening. Hij tipte me wat aandelen. Daar stak ik spaargeld in en dat liet ik een paar jaar staan. Met de winst ging ik uiteindelijk meer beleggen.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Ik ben er best veel mee bezig. Beleggen doe ik nog steeds, maar ik lees er ook graag over en volg het economische nieuws vrij intensief. Misschien neemt het me iets meer in beslag dan ik zou willen, haha. Want natuurlijk weet ik dat geld geen heilige graal is: als er iemand ziek wordt, is geld niks waard. Toch denk ik er geregeld aan.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Nee, dat is langzaam gegroeid. Als je begint met sparen en ziet dat die rekening steeds meer groeit, dan denk je op je 17e bij 10.000 euro: hé, dat is veel geld. En dan word je misschien ook wat hebberiger. Als dat bedrag dan nog verder groeit, realiseer je je wat je er allemaal mee kunt doen. Bij mij is dat dus door de jaren heen een beetje ontwikkeld.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, eigenlijk niet. Ik lees weleens over studenten met een studieschuld of mensen die geen huis kunnen kopen, en dan besef ik dat het een luxe is dat ik die problemen niet heb gehad. Ja, ik heb weleens geld van mijn ouders geleend voor een stukje van de tuin. Mijn eigen geld ging op dat moment namelijk onverwacht in een nieuw raam en uiteindelijk een dakkapel zitten. Maar ik heb het binnen drie jaar weer terugbetaald.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, vooral als je onvoorziene uitgaven hebt, is een buffer wel zo fijn.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Tja, misschien zou ik dan een auto kopen – die heb ik nu nog niet en met de hoge brandstofprijzen mis ik een auto ook niet. Maar word ik er per se gelukkiger van? Niet echt.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik denk dat er op een bepaald moment een limiet is. Dan word je niet gelukkiger van nóg meer geld. Eén miljoen of tien miljoen maakt misschien nog verschil, maar als je letterlijk zwemt in de miljoenen, houdt het op een gegeven moment wel op.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, dat denk ik wel. Als je in je eentje thuiszit en niet hoeft te werken, terwijl iedereen om je heen wel werkt, zit je ook maar duimen te draaien. Het is juist leuk om geld te delen en samen dingen te doen – echt geluk deel je met anderen.”

Kortom: maakt geld gelukkig, of toch niet?

„Het gaat hand in hand. Kijk, het is fijn om geld te hebben en om er geen tekort van te hebben. Maar ik word gelukkiger van mijn sociale contacten, mijn werk en mijn collega’s – dáár haal ik daadwerkelijk voldoening uit.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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