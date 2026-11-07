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Actrice Loes Haverkort (45) openhartig over de tumor in haar hoofd: ‘Het is iets wat niet meer weggaat’

De diagnose in het ziekenhuis was een grote klap voor Loes Haverkort, amper vier maanden geleden: een hersentumor. De actrice onderging een bijzondere ‘wakkere hersenoperatie’ en vertelt er vanavond al openhartig over op televisie.

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Loes Haverkort (45) is namelijk De Geknipte Gast, in het gelijknamige interviewprogramma van Özcan Akyol. Niet dat de ondervraagde in de bekende kappersstoel wordt geknipt, maar figuurlijk wel geschoren. De veelgevraagde actrice neemt daarbij geen blad voor de mond, zag Metro alvast voor de televisierubriek Blik op de Buis.

Ook mooi nieuws over succes voor Loes Haverkort

In de periode tussen de diagnose en dit tv-interview kreeg Loes Haverkort ook nog vrolijker nieuws te horen. Momenteel is zij op Netflix te zien in een van de hoofdrollen in de Saskia Noort-serie De Eetclub (Metro schreef daar een recensie over). De Eetclub is hard op weg om Nederlands best bekeken Netflix-serie tot nu toe te worden. Eind oktober waren er al 17 miljoen views genoteerd.

Metro sprak Loes Haverkort dit jaar, toen zij nog niet ziek was, ook over een andere rol die zij al drie seizoenen speelt: Daan in Moedermaffia!

Laaggradige tumor in de rechter hersenhelft bleek operabel

Loes Haverkort zal dat Eetclub-succes vast omarmen, maar hoe anders is haar realiteit qua gezondheid. Het begon met enkele epilepsieaanvallen, vertelt de geboren Twentse aan Özcan Akyol. Ze kreeg er om de vijf uur een. Toen ze tegen een ziekenhuismedewerker niet kon vertellen waar ze woonde, gingen alarmbellen af. De oorzaak bleek een laaggradige tumor in haar rechter hersenhelft.

Gelukkig kon Loes Haverkort aan de hersentumor geopereerd worden. Dat gebeurde via een wakkere hersenoperatie, die de actrice ‘waanzinnig’ noemt. Haverkort werd tijdens de operatie uit haar narcose gehaald om vragen te beantwoorden. Zo kan de chirurg controleren of de operatie goed verloopt en of belangrijke hersengebieden blijven werken. Dit deel van het interview is zeer interessant.

De tumor zal op termijn weer gaan groeien

Je zult als kijker van De Geknipte Gast vanavond een regelmatig emotionele Loes Haverkort zien. Ze moet bijvoorbeeld slikken als zij over de staat van de tumor vertelt: „Het is iets wat niet meer weggaat.” De tumor zal ooit weer gaan groeien, maar de verwachting is dat Loes ook dan weer kan worden geopereerd. Dat zij tegenwoordig snel moet huilen, vinden haar twee kinderen vooral heel grappig. Maar dat ze ook in de kappersstoel van ‘Eus’ huilt, „is omdat ik niet wil dat het er is”.

Loes Haverkort heeft sinds de operatie niet stilgezeten. Zij schreef zelfs al een boekje, Troost (waar ze zelf ook troost uithaalt).

Loes Haverkort wil nog dertig jaar mee

Loes Haverkort is nog bezig aan een zoektocht naar iets positiefs wat zij uit de vreselijke tijd kan halen. Als je haar met standvastige blik in de ogen „ik wil echt, écht nog niet dood en wil nog zeker dertig jaar mee” hoort zeggen, weet je dat het positieve vast te vinden is. De gedrevenheid spat er vanaf.

Nog dertig jaar leven gun je Loes natuurlijk. Voor haarzelf, haar man, de kinderen en ook voor ons als kijkers. Want al heeft deze dame ons met titels als De Eetclub, Soldaat van Oranje, Moedermaffia!, Celblok H en ook als verliezend finalist van Wie Is De Mol? heel veel gegeven, daar mag best nog wat bij.

Aantal blikken uit 5: 5 (dapper!)

De Geknipte Gast is vanavond (zaterdag 7 november) om 21.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start en een uitgebreide versie van het interview met Loes Haverkort vind je in De Geknipte Gast Podcast.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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