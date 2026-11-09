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Consumentenbond waarschuwt voor elektrische kachels: waarom verwarmen op gas vaak goedkoper is

Stijgt de gasprijs, dan wordt de elektrische kachel weer populair. Zo’n kachel is vaak niet duur en kan in korte tijd stroom direct in warmte omzetten. Maar of het ook goedkoper is dan de centrale verwarming op gas? Dat is nog maar de vraag.

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Het is weer koud: dat is niet alleen te merken aan de gasprijs, maar ook in bouwmarkten. Bij verschillende kluswinkels zien ze namelijk deze periode een flinke stijging in de verkoop van het aantal elektrische kachels en verwarmingselementen. Deze maand is het bij Gamma en Karwei tot nu toe 82,4 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens Intergamma, de organisatie achter die bouwmarkten.

Een heel huis verwarmen met een elektrisch kacheltje: dat kost zó veel elektriciteit.

Woordvoerder duurzaamheid Joyce Donat van de Consumentenbond kan begrijpen waarom mensen toch een een elektrische kachel beginnen. „Vooral die gasprijzen zijn heel hoog, dus gaan mensen kijken naar elektriciteit. Het is alleen de vraag of ze daarmee echt besparen”, zegt ze tegen EenVandaag.

Maar in veel huizen is besparen helemaal niet het geval met zo’n kachel. „Over het algemeen is elektrisch verwarmen gewoon duurder dan met gas verwarmen, die dingen zijn echte stroomvreters.”

Ze vervolgt: „En als je een heel huis of een hele grote ruimte wil verwarmen met een elektrisch kacheltje, dan kost dat zó ontzettend veel elektriciteit. Dan kun je echt veel beter gewoon de cv-ketel aanzetten en gewoon je verwarming aan draaien.”

Consumenten zijn op zoek naar middelen om te besparen

Het kan volgens Donat wel een oplossing zijn als je in je hele huis de kachel uit hebt staan en alleen de kamer waar je bent de bijzetkachel aan wil zetten, bijvoorbeeld omdat je thuis werkt. „Maar dan nog denk ik dat je misschien toch beter een elektrische deken of een kussen kunt gebruiken. Die zijn een stuk goedkoper. En daar krijg je het net zo warm mee, plus dan ben je veel minder geld kwijt.”

„We zien heel duidelijk dat die gasprijzen hard zijn gestegen en dat consumenten bij ons binnenkomen op zoek naar middelen om minder kwijt te zijn aan de verwarming van hun huis”, zegt woordvoerder Frank van Rutten van Intergamma zegt tegen EenVandaag.

Investeren in isolatieproducten is veel voordeliger

Donat denkt dat je als consument bij de bouwmarkten beter andere producten kunt halen om je huis mee te verwarmen. „Je kunt daar natuurlijk ook investeren in isolatieproducten, want dat helpt eigenlijk veel beter. Dus je kan isolerende gordijnen of de bekende radiatorfolie halen”, noemt ze als voorbeeld. „Als je alle kieren en gaten goed dichtstopt met tochtstrips heb je al een heleboel gewonnen.”

Ook airco’s zijn volgens de woordvoerder geen ideale oplossing vanwege de milieubelastende stoffen. Maar: ze kunnen zeker als verwarming dienen: ze hebben niet het hoge stroomverbruik van straalkachels.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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