Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Angie (34) in Ex-treem gênant: ‘Mijn ex loog over zijn hypotheek en stak mijn geld in eigen zak’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Angie (34), die iedere maand 800 euro aan haar vriend betaalde voor de hypotheek, totdat ze ontdekte dat zijn appartement helemaal was afbetaald. „Mijn vriend probeerde snel van onderwerp te veranderen, maar ik wist genoeg.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Angie (34): „Toen mijn vriend voorstelde om samen te gaan wonen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. We waren zo’n zes maanden samen, zagen elkaar bijna iedere dag en ik betaalde ondertussen nog steeds de huur van mijn eigen appartement. Hij had een mooi koophuis met een groot balkon en genoeg ruimte voor ons allebei, dus het leek me een logische volgende stap.

‘We betaalden ieder de helft van de hypotheek’

Voordat ik bij hem introk, bespraken we natuurlijk de financiën. Hij vertelde dat zijn hypotheek ongeveer 1600 euro per maand kostte en stelde voor dat ik daarvan de helft zou betalen. Ik vond 800 euro een behoorlijk bedrag, maar ik betaalde voor mijn eigen appartement nog meer. Bovendien vond ik het niet meer dan normaal dat ik zou bijdragen aan de woonlasten. We spraken af dat ik iedere maand het geld naar hem zou overmaken en dat we de overige kosten eerlijk zouden verdelen.

De eerste maanden ging dat prima. Ik maakte iedere maand netjes 800 euro over en dacht er verder niet over na. Mijn vriend had ondertussen opvallend veel geld voor leuke dingen. Hij kocht regelmatig dure kleding, ging met vrienden een weekend weg en kocht voor zichzelf een behoorlijk prijzig horloge. Ik vond dat soms wat overdreven, maar hij verdiende goed en ik bemoeide me niet met zijn uitgaven.

Vader verraadt status van het huis

Totdat we op een zondag bij zijn ouders gingen eten. We hadden het over de huizenmarkt en hoe lastig het voor starters was om iets te kopen. Zijn vader zei ineens dat mijn vriend maar geluk had gehad met de erfenis van zijn opa. Daardoor had hij zijn appartement destijds volledig kunnen betalen en hoefde hij zich nooit druk te maken over een hypotheek.

Ik keek mijn vriend verbaasd aan. Geen hypotheek? Ik vroeg zijn vader of ik het goed had begrepen en hij bevestigde dat het appartement helemaal was afbetaald. Mijn vriend probeerde snel van onderwerp te veranderen, maar ik wist genoeg.

‘Ergens anders had je ook huur moeten betalen’

Eenmaal thuis vroeg ik hem waarom hij had gelogen. Eerst zei hij dat ik het verkeerd had begrepen, maar hij had mij letterlijk verteld dat we samen zijn hypotheek betaalden, terwijl die helemaal niet bestond. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij mijn 800 euro gewoon op zijn eigen rekening zette. Volgens hem was dat niet vreemd, want als ik ergens anders zou wonen, moest ik ook huur betalen. En omdat het zijn huis was, mocht hij zelf bepalen wat hij met dat geld deed.

Dat argument maakte me alleen maar bozer. Ik had er helemaal geen probleem mee gehad om een eerlijke woonbijdrage te betalen, maar hij had me bewust voorgelogen en ondertussen iedere maand mijn geld aangenomen alsof ik hem hielp met zijn hypotheek. Terwijl ik dacht dat we samen onze woonlasten deelden, financierde ik blijkbaar vooral zijn luxe-uitgaven.

Zoektocht naar eigen huis

Ik was zo ontzettend op hem afgeknapt en ik vertrouwde hem gewoon niet meer. Het liefst wilde ik zo snel mogelijk weg. Ik heb hem trouwens niet meteen verteld dat ik weg wilde. Eerst ben ik rustig op zoek gegaan naar een ander appartement. Dat duurde een paar weken en in die tijd bleef hij doen alsof er niets aan de hand was. Hij vond nog steeds dat ik overdreef en zei dat ik blij moest zijn dat ik voor 800 euro in zo’n mooi huis mocht wonen.

Toen ik eindelijk iets had gevonden, vertelde ik hem dat ik ging verhuizen en dat ik onze relatie beëindigde. Hij reageerde vooral verbaasd dat ik vanwege geld onze relatie wilde opgeven, maar daar ging het voor mij helemaal niet om. Ik had best huur willen betalen voor zijn huis. Alleen niet voor een hypotheek die helemaal niet bestond. Achteraf denk ik dat hij het vooral jammer vond dat hij zijn vaste maandelijkse bijdrage aan zijn luxe leventje kwijtraakte.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Meld je aan voor Ex-treem gênant Wil je ook (anoniem) meedoen aan Ex-treem gênant van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

Reacties