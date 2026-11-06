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Is er een conflict geweest rond vertrek van Sint bij het Sinterklaasjournaal? Nieuwe naam wordt nu genoemd

De NTR wil niet zeggen of er een conflict is geweest rond het vertrek van Stefan de Walle als Sinterklaas bij het Sinterklaasjournaal. De omroep wil tegenover persbureau ANP niet ingaan op vragen over de omstandigheden van zijn vertrek. Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over de nieuwe Sint, die ‘een man van eind 40 zou zijn’. Er valt ook een nieuwe naam bij.

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Stefan de Walle liet in de videopodcast Het bankje van Karel weten dat hij op een later moment wil vertellen hoe zijn afscheid van het Sinterklaasjournaal tot stand is gekomen. Het kinderprogramma deed vorig jaar met verschillende onderwerpen flink wat stof opwaaien. Niet de kinderen, maar hun ouders waren overigens boos.

NTR gaat niet in op vragen over het Sinterklaasjournaal

„Het precieze verhaal van hoe dat allemaal is gelopen en hoe deze uitkomst tot stand is gekomen, ga ik ooit nog een keer uitgebreid vertellen”, zei de acteur, die vijftien jaar de rol van Sinterklaas vervulde.

Het ANP vroeg de NTR onder meer of De Walle met ruzie is vertrokken en of hij na vijftien jaar nog een speciaal afscheid krijgt. Ook werd de omroep gevraagd of die de commotie en speculaties over de reden van zijn vertrek had onderschat. De NTR wilde op geen van deze vragen reageren.

De Walle vertelde in de podcast ook dat zijn jaren als Sinterklaas niet altijd gemakkelijk waren. Hij kreeg onder meer te maken met doodsbedreigingen tijdens de zwartepietendiscussie. Die waren volgens hem niet de reden voor zijn vertrek.

Wie wordt de nieuwe Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal?

Wie Stefan de Walle opvolgt als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal, is nog niet bekendgemaakt. Komende maandag starten de uitzendingen. Er wordt wel volop gespeculeerd over ‘de nieuwe man’. Zo ook in de podcast Strikt Privé van De Telegraaf, waarin ook het afscheid van De Walle aan bod komt.

In de video boven dit artikel hoor je Evert Santegoeds en Jordi Versteegden. „Wat zou de minimale leeftijd eigenlijk zijn om daar in te stappen?”, vraagt Versteegden zich af. „Ik geloof dat Stefan destijds 46 was.” Santegoeds: „Nou ja, je moet nog op een paard kunnen natuurlijk. Je moet het langere tijd doen, dus het moet iemand van eind 40 zijn. Volgens mij hebben ze die ook op het oog.” De naam die vervolgens valt: acteur Gijs Naber.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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