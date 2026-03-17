Nieuwe staking rijksambtenaren, bijeenkomsten door hele land

Rijksambtenaren voeren met een landelijke staking op 14 april opnieuw actie tegen de zogeheten nullijn. Ze leggen dan door heel het land het werk neer, melden de vakbonden. Tijdens de stakingsdag worden bijeenkomsten georganiseerd in Groningen, Utrecht, Apeldoorn, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Maastricht.

De rijksambtenaren voeren al langer actie tegen de nullijn: ze krijgen dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie. Daardoor gaan alle 160.000 medewerkers van het Rijk er in koopkracht op achteruit, stellen de vakbonden.

De vakbonden benadrukken dat vooral uitvoeringsorganisaties van het Rijk, zoals DUO, Rijkswaterstaat en de Dienst Justitiële Inrichtingen „hard worden geraakt door de nullijn”. Binnen deze organisaties is er een hoge werkdruk en zijn er personeelstekorten. Het uitblijven van salarisverhoging maakt het bovendien moeilijker om personeel aan te trekken en te behouden, waardoor de dienstverlening verder onder druk komt te staan, redeneren de vakbonden.

‘Gebrek aan respect’

Rijksambtenaren voerden al eerder actie tegen de nullijn. Begin deze maand organiseerde vakbond FNV een grote stakingsbijeenkomst in Den Haag, waar de nieuwe landelijke staking al werd aangekondigd. Eerder voerden douaniers op Schiphol al actie en legden rijksambtenaren in het oosten van het land het werk neer. Dat de eerdere acties nog geen effect hebben gehad, getuigt volgens de vakbonden van „een schrijnend gebrek aan respect voor de mensen die het land draaiend houden”.

Bij de eerdere stakingen waren rijksdiensten niet of slechter bereikbaar. Enkele grote slachthuizen bleven een dag dicht, omdat ook toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het werk hadden neergelegd.

De staking wordt georganiseerd door vakbonden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid.

ANP

