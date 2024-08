Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Word je doorbetaald als je staakt? En nog 4 vragen over staken

Er staat weer een grootschalige ov-staking op de planning, waar veel mensen de gevolgen van zullen ondervinden. Maar hoe zit dat eigenlijk met staken, mag dat altijd zomaar? En wat zijn je rechten als je wilt staken?

NS-medewerkers en regionale vervoersdiensten leggen op 11 september het werk neer. Ze eisen uitgebreide plannen van de overheid met betrekking tot zware beroepen.

Vragen en antwoorden over staken

1. Heb je het recht om te staken?

Staken is een wettelijk recht. Als je meedoet aan een staking, mag dat dan ook geen invloed hebben op je carrière. Een werkgever mag je ook niet bedreigen of intimideren om niet mee te doen.

„Werkgevers mogen geen arbeidsrechtelijke consequenties aan staken verbinden, zoals het geven van waarschuwingen of het ontslaan van deelnemers. Als dergelijke acties toch plaatsvinden, zal een rechter hier korte metten mee maken”, legt Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand uit.

Zowel een werknemer met een vast contract als iemand met een flexibel contract heeft het recht om te staken. „Het is echter begrijpelijk dat werknemers met een flexibel contract terughoudender zijn om aan een staking deel te nemen, uit angst dat hun contract niet wordt verlengd, ook al mag deelname aan een staking uiteraard niet de reden zijn voor niet-verlenging.”

2. Mag een staking worden verboden?

Een staking mag in bepaalde gevallen worden verboden, als de openbare ode en veiligheid in gevaar komen. Dat moet dan in een kort geding worden gevraagd.

Dit gebeurde bijvoorbeeld toen handhavers van plan waren te staken op Koningsdag in 2019. De gemeente Amsterdam vond dat iets te ver gaan en stapte naar de rechter, waarna de staking door de rechtbank werd verboden.

🛑 Aantal stakingen hoger dan ooit Het aantal stakingen is in meer dan een halve eeuw niet zo hoog geweest. Vorig jaar waren er 52 stakingen. Alleen in 1972 werd het werk nog vaker neergelegd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

3. Wat voor soort stakingen zijn er?

Er zijn collectieve en wilde stakingen. Een collectieve staking is georganiseerd door de vakbond, terwijl een wilde staking is georganiseerd door de werknemers zelf.

4. Mag je worden doorbetaald als je staakt?

Helaas: als je staakt, kan dat gevolgen hebben voor je portemonnee. Werkgevers zijn namelijk niet verplicht om loon te betalen voor de uren die niet gewerkt worden vanwege een staking. „Vakbonden vergoeden echter vaak hun leden voor het gemiste loon tijdens stakingen”, zegt Besselink.

Volgens CNV kan staken ook gevolgen hebben voor alle arbeidsvoorwaarden die een relatie hebben met het loon, zoals de opbouw van vakantiedagen, ADV, pensioenpremie, eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag.

5. Heb je rechten als je last hebt van een treinstaking?

De staking op 11 september kan een bittere pil voor treinreizigers zijn. Sommige forenzen kunnen mogelijk niet op hun werk komen. Toch blijft dit de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Besselink: „Als thuiswerken geen optie is en er geen manier is om op het werk te komen, moet de werknemer de situatie bespreken met de werkgever om een oplossing te vinden. Zoals bijvoorbeeld een vakantiedag opnemen of de gemiste uren op een ander moment inhalen.”

