Trump claimt dat Iran graag deal wil sluiten

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran „heel, heel graag” een deal zou willen sluiten met de Verenigde Staten. Een vertegenwoordiger van Teheran zou deze ochtend hebben gebeld om aan te dringen op een snelle overeenkomst. Iran heeft dat niet bevestigd.

Iran en de VS kwamen vorige week een staakt-het-vuren overeen, maar de onderhandelingen daarna hebben nog geen definitieve deal opgeleverd. Volgens Trump vormt Irans atoomprogramma het belangrijkste struikelblok. Hij stelt dat Iran niet wil toezeggen om geen kernwapens te ontwikkelen. Teheran ontkent die ambitie te hebben.

Trump kondigde zondag aan dat de Amerikanen een blokkade zouden instellen voor de zeeën rond Iran. Hij wil schepen die van en naar Iraanse havens varen of schepen die tol hebben betaald aan Iran weer laten omdraaien.

Die blokkade is volgens de Amerikanen om 16.00 uur Nederlandse tijd ingegaan. Daarvoor gingen er al nauwelijks schepen door de Straat van Hormuz, omdat Iran slechts een handvol vaartuigen per dag doorliet. Trump claimde via Truth Social dat zondag 34 schepen door de Straat van Hormuz zijn gevaren, het hoogste aantal sinds Iran begon met die blokkade.

ANP

