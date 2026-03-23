Besparen op gas en stroom? Zoveel mensen doen dat nu al sinds de oorlog

Sla jij weleens een wasbeurt over of zet je de thermostaat een graadje lager? Dan ben je zeker niet de enige. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn gas en elektriciteit flink duurder geworden. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) passen steeds meer mensen hun gedrag aan door de stijgende energieprijzen.

Veel mensen zetten dus de verwarming lager en letten beter op apparaten en lampen die onnodig stroom verbruiken. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat inmiddels een kwart van de Nederlanders bewuster met energie omgaat sinds het begin van de oorlog.

Besparen op energie en gas

Meer dan de helft van de deelnemers aan het RTL Nieuwspanel (55 procent) vindt bovendien dat de Nederlandse overheid nú al maatregelen moet nemen. Daartegenover staat 39 procent die pas financiële steun nodig vindt als de hoge energieprijzen langere tijd aanhouden. 53 procent zegt eigenlijk geen steun nodig te hebben vanwege deze prijsstijgingen. Slechts 4 procent heeft nu al hulp nodig.

Het kabinet wil eerst weten of de prijsstijgingen blijvend of kortstondig zijn. Tegelijkertijd denkt premier Rob Jetten dat het probleem niet heel snel zal zijn opgelost, nu naast scheepvaartroutes ook bijvoorbeeld raffinaderijen onder vuur liggen. „Ook als de oorlog vandaag zou stoppen is het niet zo dat de energievoorziening morgen weer helemaal op gang komt.”

„Forse maatregelen behoren wel tot de opties”, zei Jetten. Maar die moeten dan wel gericht zijn op de mensen en bedrijven die het hardst hulp nodig hebben. Anders is het volgens hem ‘zonde’ van het belastinggeld dat eraan wordt besteed.

Oorlog Midden-Oosten

Het IEA sprak gisteren van een grote energiecrisis door de oorlog in het Midden-Oosten. Daarom moet er een gedragsverandering komen volgens de organisatie die informeert en coördineert op het gebied van energie. Nederland is een van de 32 lidstaten. Het Nederlandse kabinet reageerde terughoudend op de adviezen.

Jetten gaat niet al te enthousiast in op de door IEA geopperde maatregelen. Hij denkt dat ‘Nederlanders ook heel goed zelf kunnen nadenken’ over hoe zij om moeten gaan met de ‘bizarre prijzen‘ aan de pomp.

Adviezen voor zuiniger leven

Wat zijn dan die adviezen? Verlaag de snelheidslimieten op snelwegen met minstens 10 kilometer per uur, staat onder meer in de gisteren gepubliceerde lijst met adviezen. Verder moet autodelen en het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd worden. Net als thuiswerken en in de keuken overschakelen op een elektrische kookplaat.

Verder zouden overheden kunnen nadenken over nummerplaatrotatieschema’s waarbij niet alle auto’s in een stad tegelijk op de weg mogen.

„Zoals we in 2022 hebben gezien, kunnen overheden ingrijpen met maatregelen om consumenten te helpen met hun energierekeningen tijdens prijsstijgingen. Echter, de financiële middelen zijn beperkt, en het is cruciaal dat de maatregelen gericht zijn op degenen die het het meest nodig hebben”, wordt in het rapport aangestipt.

Gas uit Groningen

Wat ook opvalt uit het onderzoek: een steeds groter wordende groep Nederlanders ziet gas uit Groningen als een oplossing voor de problemen. Sinds september is het aantal mensen dat vindt dat de gasboringen hervat moeten worden, gestegen van 34 naar 43 procent. De overgrote meerderheid (82 procent) vindt wel dat de putten opengehouden moeten worden voor extreme noodgevallen.

Bij mensen die moeilijk rondkomen ziet het RTL Nieuwspanel wel meer draagvlak voor het openen van de gaskraan in Groningen (57 procent). JA21 wil in de wet vastleggen dat de gasvoorraad uit het Groningenveld als ‘strategische reserve’ achter de hand wordt gehouden. Het plan van deze partij kan nog niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

