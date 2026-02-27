Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat levert energieverbruik in de daluren je nu écht op? Het antwoord is teleurstellend

Er wordt vaak gezegd dat je flink kunt besparen door energie te gebruiken in de daluren. Maar hoe groot is dat voordeel eigenlijk? Uit een analyse van Overstappen.nl blijkt dat het prijsvoordeel in de praktijk behoorlijk tegenvalt.

Van je auto opladen na 23.00 uur tot het laten draaien van je wasmachine in de nachtelijke uurtjes: je zou er flink wat geld mee kunnen besparen. Althans, dat is wat er vaak wordt beweerd. In de praktijk valt de besparing voor huishoudens met een vast of variabel contract namelijk vies tegen.

Minimale besparing

Uit een analyse Overstappen.nl blijkt dat consumenten met een vast contract die 25 procent van hun stroomgebruik van de piek- naar de daluren verplaatsen, hier hooguit 1,50 euro per jaar mee besparen. De besparing met een dynamisch contract is niet veel beter: dat zou je jaarlijks 13 euro opleveren. Het gebruiken van stroom ’s nachts blijkt dan ook nauwelijks verschil te maken.

Bij vaste en variabele contracten is het verschil tussen piek- en daltarieven meestal minimaal. Bij Eneco is het daltarief bijvoorbeeld 0,22813 euro en het piektarief 0,23324 euro. Als je 25 procent minder stroom gebruikt tijdens de piekuren en 25 procent meer stroom tijdens de daluren, dan levert je dat een besparing van 1,50 euro op. Zelfs als een huishouden 80 procent van het stroomverbruik naar de daluren verplaatst, wat praktisch onhaalbaar is, besparen zij hooguit een kleine 5 euro per jaar.

Overdag stroom gebruiken

„Daar komt bij dat werken met piek- en daltarieven zo langzamerhand achterhaald is”, legt Rick Boenink, energie-expert bij Overstappen.nl, uit. „Voor zonnepaneleneigenaren is het bijvoorbeeld voordeliger om overdag de meeste stroom te gebruiken. Dan wekken de panelen het meeste op. Om diezelfde reden ligt het piektarief bij Greenchoice sinds kort juist lager dan het daltarief. Daarmee wil Greenchoice stimuleren dat mensen vooral stroom gebruiken als er veel zonne-energie wordt opgewekt.”

Bij een dynamisch contract loont het ook nauwelijks om je verbruik af te stemmen op vraag en aanbod van energie. „De goedkoopste kWh stroom is nog steeds de stroom die je niet verbruikt. Als mensen echt willen besparen, helpt het vooral om minder stroom te verbruiken.”

Waarom energieverbruik in daluren alsnog loont

Toch betekent dit niet dat het afstemmen op piek- en daluren niet nodig is. Als je daarop blijft letten, ga je namelijk wel een stroompiek tegen. „Netcongestie, oftewel een overbelast stroomnetwerk, is een groot probleem dat we samen moeten tegengaan”, zo stelt Boenink. „Het helpt bijvoorbeeld om een elektrische auto pas na 21.00 uur op te laden. Ook wasmachines, drogers en vaatwassers kun je inplannen om bijvoorbeeld ‘s nachts pas aan te gaan of om juist overdag, als de zonnepanelen veel opwekken, te draaien.”

Nieuwe maatregel

Daarnaast wordt het vanaf 2028 waarschijnlijk kostentechnisch aantrekkelijker om minder stroom te gebruiken op piekmomenten. De Autoriteit Consument & Markt heeft namelijk aangekondigd dat ze de netbeheerkosten gaan baseren op het moment van de dag waarop je stroom verbruikt. Dat betekent waarschijnlijk dat je tussen 07.00 uur en 09.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 uur en 21.00 uur ‘s avonds meer netbeheerkosten gaat betalen.

Met deze maatregel hoopt de overheid overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Om diezelfde reden voert de overheid nu ook een campagne om consumenten minder stroom te laten gebruiken tussen 16.00 en 21.00 uur.

Meer weten over de nieuwe maatregel? Hier lees je meer over de verwachte prijsstijging van stroom op drukke momenten.

