Zorgpremie wordt flink lager door verhoging eigen risico

Het minderheidskabinet wil het eigen risico volgend jaar verhogen. Dat plan doet de nodige stof opwaaien, maar een nieuwe doorrekening van Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat de zorgpremie door de verhoging honderden euro’s per jaar lager uitvalt.

Dat schrijft De Telegraaf. De coalitie van D66, VVD en CDA wil het eigen risico verhogen. Volgend jaar lijkt die te stijgen naar 460 euro, in 2030 tot 520 euro.

Het kabinet-Schoof wilde het eigen risico vanaf januari 2027 nog halveren. Door een lager eigen risico stijgen de zorgkosten en gaat de premie omhoog. Bij een verhoging van het eigen risico gebeurt het tegenovergestelde.

Verschil zorgpremie ongeveer 300 euro per jaar

Volgens het CPB gaat het vanaf 2031 om een verschil van ongeveer 300 euro per persoon per jaar (zo’n 25 euro per maand) ten opzichte van doorrekeningen van het plan met de halvering van het eigen risico.

Helaas voelen mensen de daling van de premie niet in hun portemonnee. De nieuwe coalitie trekt het lagere premiebedrag gelijk met een hogere inkomstenbelasting. Volgende zomer moet duidelijk worden hoe dat precies wordt ingevuld.

💶 Wat is het eigen risico? Het eigen risico is een vast, jaarlijks bedrag dat je moet betalen als je kosten maakt voor de zorg uit de basisverzekering. In 2026 is dat minimaal 385 euro. Je kunt ook een vrijwillig eigen risico kiezen, tot 885 euro.

Sterk verdeeld over eigen risico

Over het eigen risico zijn de meningen sterk verdeeld. Sommige partijen zouden het eigen risico volledig willen schrappen, zoals GroenLinks-PvdA, PVV en SP. Andere partijen zijn voor een beperking per behandeling. CDA, VVD en JA21 zijn juist voor het terugdraaien van de maatregel. De meeste Nederlanders wilden geen halvering van het eigen risico.

Voorstanders zien het verlagen van het eigen risico als een manier om de zorg toegankelijker te maken. Mensen hoeven dan niet meer met samengeknepen billen de huisarts te mijden uit angst voor een rekening op de mat als zij doorverwezen worden. Chronisch zieken en mensen die vaak zorg nodig hebben, houden dan meer geld over.

Tegenstanders van een lager eigen risico vrezen dat de drempel dan verdwijnt en mensen voor elk pijntje bij de dokter aankloppen. Het eigen risico werkt als een rem op zorggebruik. Valt die weg, dan dreigen de kosten én de wachttijden verder op te lopen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

