Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rob Jetten wekt verbazing met uitspraak over verlaging brandstofprijzen: ‘Kan slecht uitpakken voor het milieu’

De brandstofprijzen (benzine en diesel) aan de pomp zijn vandaag verder gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat bracht consumentencollectief UnitedConsumers vanmorgen naar buiten. Premier Rob Jetten wekt ondertussen verbazing als hij spreekt over de prijzen aan de pomp.

De brandstofprijzen nu: de adviesprijs voor een liter Euro95 staat op 2,565 euro. Dat was 2,543 euro een dag eerder. Voor diesel is de adviesprijs nu 2,641 euro, tegen 2,577 euro gisteren. Daarmee staan de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen op nieuwe recordniveaus. Voor de uitbraak van de oorlog was de adviesprijs voor Euro95 2,28 euro en die voor diesel 2,09 euro. Ondertussen gaat ook de gasprijs rap omhoog.

Rob Jetten gaat in op hoge brandstofprijzen

In Nieuws van de Dag werden de brandstofprijzen (weer) besproken. Eerder ging het in het SBS6-programma al over hoeveel de Staat aan tanken aan de pomp verdient. Gisteravond legde EU-correspondent Alexander Bakker uit waarom de brandstofprijzen in België veel lager zijn dan in Nederland.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Ook premier Rob Jetten kwam aan bod. Hij was in Brussel om te overleggen met zijn Europese collega’s en zei voor de camera: „De prijs aan de pomp is gigantisch hoog. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen op weg naar hun werk of mkb-ondernemers even moeten schelden als ze moeten afrekenen bij de pomp. Daarom zijn we ook aan het kijken hoelang deze oorlog in Iran gaat duren. Wat is het effect daarvan op de energieprijzen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Maar als we te snel maatregelen nemen, dan kan het zijn dat we verkeerde maatregelen nemen en juist de mensen die het hardst geraakt worden, onvoldoende helpen.”

‘Kan slecht uitpakken voor de Nederlandse energietransitie’

Er zijn landen die iets willen doen aan de heffing op CO2-uitstoot om daarmee de prijzen voor benzine en diesel te drukken. Jetten daarop: „Ik vind het goed dat we in Europa niet te hard van stapel lopen. Dat kan ook leiden tot maatregelen die goed zijn voor andere EU-landen, maar slecht zouden kunnen uitpakken voor de Nederlandse energietransitie en voor de rekening die Nederlanders betalen.”

Gasten in de Nieuws van de Dag-studio gaan op Rob Jetten en zijn woorden over de brandstofprijzen in. Je hoort in de video hierboven Richard de Mos, die een grote overwinning behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, politica Mona Keijzer en Telegraaf-opiniemaker Wierd Duk. Men is verbaasd.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Reacties