Na zoveel maanden merken huishoudens prijsstijgingen door de oorlog in het Midden-Oosten

De oorlog in het Midden-Oosten heeft gevolgen, en dat merken we niet alleen aan de stijgende brandstofprijzen. Ook andere producten worden op termijn duurder. Dat hebben economen van de Rabobank berekend. Hoelang duurt het voor we de prijsstijgingen gaan merken?

Het duurt nog een tijd voor we deze prijsstijgingen gaan merken, zegt Hugo Erken, hoofdeconoom bij RaboResearch, tegenover NOS.

Prijsstijgingen door oorlog Midden-Oosten

Pomp- en energierekening eerst

Wat we direct in de portemonnee voelen, zijn de brandstofprijzen aan de pomp. Dat is namelijk nu al aan de hand. Premier Rob Jetten vreesde dat eventuele maatregelen om de prijzen voor energie en benzine te drukken, „slecht zouden kunnen uitpakken voor de energietransitie“. In buurlanden als België en Duitsland is het weliswaar goedkoper om te tanken, maar ook daar nemen de prijzen toe. Een fenomeen dat ‘tanktoerisme’ wordt genoemd.

Producten en diensten worden duurder

Naast prijzen aan de pomp is ook de energierekening het snelst te voelen. En dat gaat doorwerken in veel meer domeinen, bij zowel diensten als goederen. Het gaat bij energie niet alleen om de energierekening thuis, maar ook uitjes en vliegtickets kunnen duurder worden.

Als voorbeeld noemt Erken een hotelovernachting. De energie die wordt verbruikt, wordt doorberekend aan de consument. De verwarming moet aan, het licht moet branden, en er wordt ook eten gekookt in het restaurant. Tegen die tijd zijn salarissen voor personeel ook gestegen, wat hotelgasten terugzien in het tarief.

Eerste prijsstijging na drie maanden

Rabobank heeft berekend dat je na drie maanden de eerste effecten ziet bij industriële producten als staal. De prijsstijging is echter geleidelijk. Eerst wordt transport duurder (vanwege de gestegen brandstofkosten), vervolgens de producten waar staal in zit. Denk bijvoorbeeld aan wasmachines en spelcomputers. De lonen stijgen pas later.

De prijsstijging bereikt zijn hoogtepunt na 21 maanden, bijna twee jaar dus. Het onderzoek van Rabobank beperkt zich overigens tot twee jaar, omdat er nog veel onzekerheid is over de oorlog in Iran. De recente olie- en gasprijzen vormen het uitgangspunt bij de berekeningen. Tot hoe hoog de energieprijzen zullen stijgen, is onduidelijk.

Nederland voelt effecten sneller dan andere landen

Ook het onderzoeksbureau van ABN AMRO heeft zich over de kwestie gebogen. Volgens econoom Jan-Paul van de Kerke zou Nederland sneller de gevolgen kunnen ervaren van de hoge energieprijzen dan andere Europese landen. Ook voor de huidige energiecrisis lag onze inflatie iets hoger dan in andere Europese landen.

Nederland is volgens de econoom ook bezig om te herstellen van de vorige energieschok, in 2022. Hij voorspelt dat de inflatie naar 3 procent gaat. Nu is dat 2,4 procent.

