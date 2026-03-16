Hoogste benzineprijs ooit en opnieuw energietoeslag: dit staat ons mogelijk te wachten door onrust in Midden-Oosten

De oorlog in het Midden-Oosten laat zich voelen in de portemonnee van Nederlanders. De gas- en olieprijzen schieten door het dak. In hoeverre wordt dat zichtbaar aan de pomp en op de energierekening?

Na grootschalige aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran is er oorlog in het Midden-Oosten, die nu de derde week is ingegaan. De Verenigde Staten hebben het belangrijke Iraanse olie-eiland Kharg gebombardeerd. Iran sloeg terug met onder meer drone-aanvallen op een groot oliecomplex in de Verenigde Arabische Emiraten. De Straat van Hormuz blijft vrijwel afgesloten voor olietankers door Iran. Door die belangrijke zeestraat wordt normaal gesproken een vijfde van alle olie in de wereld vervoerd.

Benzineprijs kan boven de 2,50 euro stijgen door onrust Midden-Oosten

De adviesprijs voor een liter Euro95 kan morgen boven de 2,50 euro stijgen door de onrust, denkt Derk Foolen van consumentencollectief UnitedConsumers. „Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar de kans is groot dat we de 2,50 euro halen”, zegt Foolen. Daarmee zou de adviesprijs voor benzine het hoogste niveau ooit kunnen bereiken. Het huidige record staat op 2,505 euro, dat in juni 2022 werd bereikt.

Morgen worden de landelijke adviesprijzen weer aangepast. De olieprijzen zijn vandaag aan het stijgen, wat dus doorberekend kan worden in de prijzen aan de pomp voor automobilisten. Voor de oorlog stond de adviesprijs voor benzine op 2,28 euro.

Nu staat de landelijke adviesprijs voor Euro95 van de grote oliemaatschappijen op 2,486 euro per liter. De adviesprijs voor een liter diesel is nu 2,472 euro. Vorige week dinsdag steeg die nog voor het eerst tot boven de 2,50 euro. Vervolgens zakte de prijs weer wat in.

Foolen verwacht dat de onrust op de oliemarkt door het conflict voorlopig aanhoudt en denkt niet dat er snel een sterke daling van de olieprijzen zal komen.

Gasprijzen meer dan 50 procent gestegen sinds begin conflict

De gasprijzen rijzen ook de pan uit. Volgens Reuters zijn de Europese gasprijzen meer dan 50 procent gestegen sinds het begin van het conflict.

Een groot deel van de Nederlanders merkt dat nog niet direct op de energierekening. Voor huishoudens met een vast contract verandert er voorlopig weinig. Hun tarieven blijven namelijk gelijk tot het einde van het contract. „Veel huishoudens hebben een vast contract”, zegt Maartje van Loon, energie-expert bij UnitedConsumers. „Maar bij variabele of dynamische contracten kunnen prijsstijgingen op de energiemarkt wel sneller doorwerken in de tarieven.”

Bij deze contracten bewegen de tarieven mee met de markt. Bij een variabel contract veranderen tarieven meestal twee keer per jaar. Hierbij merk je prijsstijgingen vaak ook niet direct. Een dynamisch contract volgt de marktprijs vrijwel één-op-één.

Kabinet overweegt energietoeslag om kosten te drukken

Het kabinet overweegt onder meer om een energietoeslag in te voeren om de hogere energierekening als gevolg van de oorlog in Iran te drukken. Het is een van de maatregelen die het kabinet gaat onderzoeken, naast onder meer een energieprijsplafond, tijdelijk lagere energiebelasting en brandstofaccijnzen, hogere huurtoeslag en een verhoging van het minimumloon. De regering grijpt nu nog niet in, maar bereidt zich voor op „een situatie waarin energieprijzen onverhoopt langdurig en fors hoger liggen en huishoudens in de knel dreigen te komen”.

De prijzen van energie zijn momenteel nog niet zo hoog als vier jaar geleden, toen de oorlog in Oekraïne begon. ING zei vorige week dat we voorlopig nog niet in paniek hoeven te raken over de stijgende gasprijzen, omdat we er volgens de bank beter voorstaan dan vier jaar geleden.

