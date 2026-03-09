Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet gaat niet ingrijpen vanwege hoge energieprijzen: ‘Nog te vroeg’

Door de oorlog in Iran zijn de energieprijzen door het dak gegaan. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) vindt het echter nog te vroeg om maatregelen te nemen tegen de stijgende energieprijzen. Eerder liet premier Rob Jetten hetzelfde weten.

„We zien nu een heftige marktreactie, maar hoe het zich verder ontwikkelt, weten we simpelweg nog niet”, zei Heinen voorafgaand aan de vergadering met de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel.

Wereldwijde stijging van energieprijzen

Hij zegt wel te begrijpen dat de enorme prijsstijging aan de pomp er „echt inhakt”. Maar het is te vroeg om nu maatregelen te gaan nemen, meent hij. Veel hangt volgens de minister ook af van de Straat van Hormuz. „Als die weer veilig opengaat, kan ook de energie weer door die straat stromen.”

Wereldwijd zijn de energieprijzen gestegen, dus de aanpak zou ook wereldwijd moeten zijn. De EU-ministers bespreken in Brussel de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor de economie, zei Heinen. Zowel de gas- als olieprijzen zijn flink gestegen.

We hebben al eerder te maken gehad met een energiecrisis, na de inval van Rusland in Oekraïne. Dat is volgens de minister echter niet te vergelijken met de huidige situatie. Destijds waren de gevolgen veel heftiger. Wel laat hij weten dat de situatie goed in de gaten wordt gehouden.

‘Gereedschapskist’ vol maatregelen

Het kabinet heeft een „gereedschapskist vol met succesvolle en minder succesvolle maatregelen”, zei Heinen. „We hebben natuurlijk geleerd uit het verleden.”

Tijdens de energiecrisis stelde het kabinet onder meer een prijsplafond in voor gas en elektriciteit. Gisteren liet premier Jetten tijdens Nieuwsuur ook weten voorlopig niets aan de brandstofaccijnzen te zullen doen. Ook hij zei dat het afhankelijk is van hoe lang de oorlog nog gaat duren. „Op dit moment is er nog geen aanleiding om daarop in te gaan grijpen”, aldus Jetten.

Zorgen over energierekening

Ook onder consumenten leven zorgen over de oplopende energieprijzen. Energieleverancier Essent zette een enquête onder duizend klanten uit. Daarin komt naar voren dat mensen zich grote zorgen maken over wat de energiecrisis betekent voor hun energierekening. Essent roept het kabinet dan ook op het Tijdelijk Noodfonds Energie in stand te houden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties