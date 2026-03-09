Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Nederlandsche Bank waarschuwt: haal contant geld in huis en spreid je geld over banken

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt Nederlanders om voor de zekerheid contant geld in huis te hebben en betaalrekeningen bij meerdere banken aan te houden. Door cyberaanvallen, geopolitieke spanningen en de afhankelijkheid van buitenlandse techbedrijven kan het betalingsverkeer in Nederland kwetsbaar zijn. Als pinnen of online betalen tijdelijk uitvalt, kan dat grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Er zijn steeds meer zorgen over de afhankelijkheid van online betalingen. Als betalen namelijk plotseling niet meer mogelijk is, kan dat grote problemen veroorzaken. Nederlanders doen er daarom verstandig aan om voor de zekerheid contant geld in huis te hebben en betaalrekeningen bij meerdere banken aan te houden, adviseert De Nederlandsche Bank.

DNB adviseert om geld te spreiden over meerdere banken

Waarom is het slim om je geld te spreiden? De Nederlandsche Bank benadrukt dat we er niet meer vanuit kunnen gaan dat de VS ons gunstig gezind blijven. Als Amerikaanse bedrijven geen diensten meer mogen of kunnen leveren aan onze banken, loopt het systeem vast.

DNB lijkt vooral te willen dat mensen bewuster worden van de mogelijke risico’s: „Als we niet kunnen betalen, hebben we een enorm probleem. Dan loopt de samenleving vast.” DNB waarschuwt al langer voor de bedreigingen voor ons financiële systeem. Het instituut drukte banken eerder al op het hart om vooral minder afhankelijk te worden van techbedrijven buiten de EU en Amerikaanse betaaldienstverleners, meldt RTL Z.

Meerdere rekeningen en cash in huis

Wat je zelf kunt doen om risico’s te vermijden, is dus meerdere rekeningen openen. „Als de ene bank tijdelijk uitvalt, kun je nog bij een andere bank terecht.” Op dit moment heeft volgens DNB 23 procent van de Nederlanders betaalpassen bij twee of meer banken.

Wat DNB ook adviseert is ervoor zorgen dat je meerdere betaalopties hebt. Haal dus cash in huis om een paar dagen vooruit te kunnen, is het advies.

💶 Hoeveel contant geld is slim om in huis te hebben? Het Nibud adviseert om voor noodgevallen 70 euro voor een volwassene en 30 euro voor een kind in huis te hebben. Dat zou voldoende moeten zijn voor de eerste 72 uur in een noodsituatie, als het niet mogelijk is om elektronisch te betalen. Het is handig om verschillende biljetten en munten te hebben, zodat je zoveel mogelijk gepast kunt betalen.

Ook offline pinnen

Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank nog een ander voorstel om de risico’s rond het betalingsverkeer te verkleinen. Om verder beter met storingen om te kunnen gaan, wat de reden ook is, wil DNB dat er werk wordt gemaakt van de mogelijkheid om offline te pinnen. Je kunt in zo’n geval gewoon betalen, ook als er een netwerkstoring is. De betaling wordt dan later verwerkt.

Daarnaast zouden er meer geldautomaten moeten komen en moet de bescherming tegen cyberaanvallen worden versterkt. Ook de digitale euro, die er nu nog niet is, moet volgens DNB in de toekomst onze afhankelijkheid van buitenlandse partijen verkleinen.

