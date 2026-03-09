Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet grijpt niet in, ondanks aanhoudend hoge benzineprijzen

Misschien is het je al opgevallen: de benzineprijzen zijn flink gestegen. De oorlog in het Midden-Oosten speelt daarin een belangrijke rol en leidt tot hoge brandstofkosten, wat veel vragen oproept. Moet de overheid de belastingen verlagen om het betaalbaar te houden?

Minister-president Rob Jetten ziet daar voorlopig geen reden toe. In het televisieprogramma Nieuwsuur gaf hij aan dat hij de stijging van de prijzen voor benzine en diesel wel nauwlettend volgt, maar dat ingrijpen op dit moment nog niet aan de orde is, meldt Hart van Nederland.

Hogere prijzen aan de pomp

Wel zegt de premier begrip te tonen voor mensen die erg balen van de hoge benzineprijzen: „Het is impactvol als een oorlog ver weg thuis leidt tot hogere prijzen aan de pomp”, aldus Jetten in Nieuwsuur. Hij benadrukt wel iets anders: „We doen er alles aan om te zorgen dat de leveringszekerheid in Nederland overeind blijft.”

Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs bij aanvang van de handel met 30 procent tot ongeveer 69 euro per megawattuur. De stijging volgt op een forse stijging van de olieprijs tot boven de 100 dollar per vat, nadat meer grote olieproducenten in het Midden-Oosten hun productie hebben teruggeschroefd.

Betalen voor benzine

Wat zijn de prijzen nu precies? De adviesprijs voor een liter benzine ligt rond de 2,39 euro. Voor een liter diesel is dat ongeveer 2,44 euro. Voor diesel gaat het daarmee om een recordprijs.



Drive, een brancheorganisatie van zo’n 1300 Nederlandse tank- en laadstations, ziet onder andere het tanktoerisme met ‘lede ogen aan’. De organisatie dringt erop aan dat het kabinet maatregelen neemt om de prijs van brandstoffen naar beneden te krijgen. „Het wordt zo langzamerhand onbetaalbaar”, zegt Martin van Eijk van Drive. Hij wil een lagere btw en een hoge accijnskorting op benzine en diesel, schrijft de NOS.

Over de grens

Sinds het begin van de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran stijgen de Nederlandse brandstofprijzen en gaan ook meer Nederlanders de grens over om te tanken. Vooral het tanktoerisme naar België is gestegen, omdat de benzine daar tot 70 cent per liter goedkoper is.

Ook in Duitsland tanken meer Nederlanders, al is het prijsverschil aan de pomp daar iets minder groot. „Jammer van die oorlog ginder, dat is natuurlijk niet zo leuk voor die mensen. Maar ja… het scheelt toch een berg geld buiten Nederland”, zegt een Nederlander die zijn tank volgooit in België tegen Omroep Zeeland.

Ook in België zijn de benzineprijzen gestegen, maar die lopen nog lang niet gelijk met Nederland. Waar een liter Euro 95 hier 2,37 euro kost, betaal je in België 1,59 euro. Ook in Duitsland zijn veel tankstations goedkoper, met prijzen onder de 2 euro per liter Euro 95. De ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, geeft wel aan dat tanken tijdens de ochtendspits vaak duurder is dan ’s avonds. De ADAC waarschuwt Nederlandse tanktoeristen dat de wachttijden aan de grens flink kunnen oplopen.

