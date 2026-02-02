Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel contant geld mag je in 2026 belastingvrij in huis hebben?

Het kan wellicht verleidelijk zijn om geld thuis in een oude sok te bewaren. Maar hoeveel belasting betaal je eigenlijk over contant geld in 2026?

Er is allereerst géén wettelijke limiet voor hoeveel contant geld je in huis mag bewaren. Dat mag zoveel zijn als je wilt, maar boven een bepaald bedrag moet je het wél opgeven bij je belastingaangifte. Let op: ook cadeaubonnen tellen mee als de waarde samen met het contante geld boven de limiet uitkomt.

Zoveel contant geld mag je belastingvrij in huis hebben

Als je alleenstaand bent, moet je in 2026 belasting betalen als je meer dan 672 euro aan contant geld thuis hebt. Heb je een fiscaal partner (iemand waarmee je samenwoont en met wie je gezamenlijk je belastingaangifte indient), dan ligt het bedrag op 1344 euro. Dat is iets meer dan vorig jaar. De belastingvrije grens in 2025 was 661 euro voor alleenstaanden en 1322 euro voor fiscale partner.

Als je meer contant geld in huis hebt dan dit bedrag, moet je dat aangeven bij je belastingaangifte. Het contante vermogen wordt dan toegevoegd aan je vermogen in box 3 van de belastingaangifte (de box ‘eigen vermogen’).

Welk bedrag is slim om in huis te hebben?

Het Nibud adviseert om voor noodgevallen 70 euro voor een volwassene en 30 euro voor een kind in huis te hebben. Dat zou voldoende moeten zijn voor de eerste 72 uur in een noodsituatie, als het niet mogelijk is om elektronisch te betalen. Het is handig om verschillende biljetten en munten te hebben, zodat je zoveel mogelijk gepast kunt betalen.

Nibud-woordvoerder Karin Radstaak waarschuwde eerder dat te veel contant geld in huis hebben niet verstandig is. Het staat volgens haar veel veiliger op een rekening. Als de bank omvalt, is je geld tot 100.000 euro verzekerd.

Thuis zijn er meer risico’s: het geld kan in brand vliegen, kwijtraken, gestolen worden of in de wasmachine belanden. Als je thuis geld spaart, valt dit in principe wel onder je inboedelverzekering. Maar over het algemeen wordt er maar tot een bepaald bedrag vergoed. Hoeveel dit precies is, hangt af van de verzekeraar.

