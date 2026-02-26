Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waakhond keurt overname DigiD door Amerikaans bedrijf goed

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname goed van IT-dienstverlener Solvinity, het bedrijf dat ervoor zorgt dat DigiD kan werken, door het Amerikaanse Kyndryl. De overname leidde eerder tot zorgen over de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven.

De ACM benadrukt dat de toets van de marktwaakhond zich richt op de risico’s voor concurrentie en dat die er niet zijn. Vanuit overheidsorganisatie Bureau Toetsing Investeringen (BTI) loopt er ook nog een onderzoek naar of de overname risico’s oplevert voor de nationale veiligheid.

Experts vonden dat er grote risico’s kleven aan de overname en dat de overheid digitale soevereiniteit moet behouden. Ook de politiek maakte zich zorgen over de veiligheid van gegevens van Nederlanders die via DigiD inzichtelijk zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de overname tegenhoudt.

‘Digitale autonomie’

„De zorgen van klanten van Solvinity uit de publieke sector zien op de risico’s voor de digitale autonomie van Nederland”, legt de ACM uit. „De wettelijke fusietoets van de ACM richt zich op de risico’s voor concurrentie. De ACM heeft in het onderzoek naar deze overname gekeken of de zorgen over digitale autonomie het gevolg zijn van vermindering van concurrentie. Dat is niet het geval.”

DigiD is eigendom van Logius, dat bij de overheid hoort. Solvinity zorgt ervoor dat DigiD kan draaien, maar is geen eigenaar.

Ongewenste inmenging

De zorgen komen doordat de Amerikaanse overheid direct kan ingrijpen bij Amerikaanse bedrijven, ook als die in Nederland zijn gevestigd, zoals de Nederlandse tak van Kyndryl, die Solvinity wil overnemen.

Het BTI beoordeelt of er ongewenste inmenging bij DigiD kan plaatsvinden als het bedrijf achter de dienst wordt overgenomen. De ACM heeft de resultaten van haar onderzoek gedeeld met het BTI.

ANP

Reacties