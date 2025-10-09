Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel Nederlanders vrezen noodsituatie, maar voorbereiding blijft vaak uit

Het is volgens veel Nederlanders niet de vraag óf er een noodsituatie komt, maar wanneer. Zes op de tien mensen denken dat de kans daarop het afgelopen jaar is toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Toch heeft slechts een klein deel zich daar daadwerkelijk op voorbereid.

Gebeurtenissen als cyberaanvallen of het extreme weer hebben ervoor gezorgd dat zes op de tien Nederlanders een noodsituatie vrezen. Toch heeft nog geen 30 procent van de respondenten zich hierop voorbereid.

Noodpakket en noodstroom

Deze respondenten hebben bijvoorbeeld een noodpakket in huis. Een aantal respondenten heeft zich ook voorbereid met noodstroom of heeft afspraken gemaakt met familieleden over wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie. Zo zegt 17 procent van de deelnemers aan het onderzoek met familieleden te hebben afgesproken waar ze elkaar ontmoeten als ze elkaar een paar dagen niet kunnen bereiken.

Watervoorraad valt tegen

Op de vraag of ze genoeg in huis hebben om bij een noodsituatie 72 uur door te komen, antwoorden de meeste Nederlanders dat ze genoeg wc-papier, medicijnen en boodschappen op voorraad hebben. In het geval dat de stroom uitvalt, zegt 58 procent zich drie dagen te kunnen redden. De helft van de respondenten denkt genoeg water in huis te hebben, maar dat blijkt vies tegen te vallen. „Zodra mensen weten dat ze 3 liter water per persoon per dag nodig hebben, heeft nog maar 32 procent voldoende water in huis”, aldus de onderzoekers.

Verder hebben iets meer dan vier op de tien mensen een radio op batterijen in huis. Zo’n noodradio is één van de weinige middelen om nog informatie te kunnen ontvangen als het internet door een stroomstoring wordt platgelegd.

Campagne: 72 uur zonder stroom, water of internet

Het onderzoek is met een reden uitgevoerd: het ministerie van Justitie en Veiligheid start dit najaar een campagne om mensen te informeren hoe zij zich kunnen voorbereiden op 72 uur zonder water, stroom of internet. „Door de geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook door steeds extremer weer, leven we in een onvoorspelbare tijd”, zo benadrukt verantwoordelijk minister Foort van Oosten. „Het is daarom belangrijk dat iedereen zichzelf 72 uur kan redden als vitale voorzieningen zijn uitgevallen en hulp langer op zich laat wachten.”

Onrealistische verwachtingen

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meeste Nederlanders verwachten dat de overheid bij een noodsituatie zorgt voor voldoende water (69 procent) en voedsel (61 procent) voor iedereen. Bij een noodsituatie, zoals de langdurige uitval van stroom in grote delen van het land, moeten mensen echter de eerste 72 uur vooral thuis voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Hulpdiensten kunnen dan niet overal op hetzelfde moment zijn. Een noodsituatie kan ook langer duren dan 72 uur. Maar in die tijd kan de overheid hulp beter organiseren en actuele informatie verspreiden.

