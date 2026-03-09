Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Herfst komt de lente even verdringen: regenkleding uit de kast en windstoten

Vooral landinwaarts schijnt vandaag nog lekker de zon en is het erg zacht met 16 tot 18 graden. Maar de pret gaat deze week niet aanhouden. De lente wordt verdrongen door weer dat meer lijkt op de herfst.

De kustgebieden zijn vandaag gevoelig voor mist, meldt weerdienst Weeronline. Morgenmiddag volgen enkele buien en woensdag valt er op grote schaal regen. Na een overwegend droge donderdag kunnen we daarna geregeld regen verwachten met een dalende temperatuur. Bovendien gaat het harder waaien en in de kustgebieden kan het onstuimig worden. Misschien is dat prettig nieuws voor mensen die last hebben van hooikoorts, anderen zullen even balen.

Voor iedereen zal gelden: het gevoel van lente is even voorbij. Hier lees je wanneer er in Nederland sprake is van ‘normaal lenteweer‘.

Van lente naar wisselvalligheid

Vandaag hangt er dus nog iets van lente in de lucht, vooral in het binnenland. De temperatuur is prima, maar op de eerste lokale warme dag met 20 graden of meer zullen we volgens Weeronline nog even moeten wachten. De komende periode wordt het minder zacht.

Morgen is er regionaal sprake van lage bewolking of mist. Het grijze weer kan in het Waddengebied lange tijd hardnekkig zijn en hierdoor blijft het kil met een graad of 8. In het zuiden komt de zon er geregeld bij, maar tegelijkertijd ontstaan er ook buien, lokaal met onweer. Deze buien trekken van zuid naar noord over het land en worden afgewisseld met zonnige fases. Met zon wordt het 13 tot 16 graden. De zuidwestenwind waait zwak tot matig. Vanaf woensdag gaat de wind een belangrijkere rol spelen.

Meer wind en regen, kustgebieden soms onstuimig

Op woensdag trekt de zuidwester wind aan en wordt die matig tot vrij krachtig. Na een overwegend droge woensdagochtend volgt er in de middag regen. Voor de regen uit wordt het 11 tot 14 graden.

Zowel op donderdag als vrijdag is het echt geen lente meer en gaat het harder waaien met windkracht 4 of 5 boven land en 6 of 7 Beaufort in de kustgebieden. Mogelijk komt het dan ook tot (zware) windstoten. Na een droge donderdag hebben we vanaf vrijdag de regenkleding weer nodig, want het komt dan geregeld tot regen. Wel neemt de wind vanaf het weekend weer af.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties