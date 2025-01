Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit (verhoogde) bedrag krijgen mensen in de bijstand vanaf dit jaar

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat er ook het een en ander rond geld verandert. Het minimumloon is omhoog gegaan, dus stijgt de bijstand mee. Dit is het bedrag dat mensen in de bijstand vanaf dit jaar ontvangen.

In de tweede helft van 2024 kregen ongehuwde mensen, jonger dan de AOW-leeftijd, 1308,45 euro per maand uitgekeerd. Ongehuwden boven de AOW-leeftijd kregen 1456,85 euro. Gehuwden onder de AOW-leeftijd kregen 1869,21 euro, gehuwden boven de AOW-leeftijd 1976,64 euro. Maar dat gaat nu dus omhoog.

Bedrag voor mensen in de bijstand

Hoe het minimumloon wordt berekend, is veranderd. Eerst was er sprake van een fulltime maandsalaris, ongeacht of je 36, 38 of 40 uur werkte. Maar bij de ene werkgever is ‘fulltime’ meer of minder uren dan bij de andere werkgever, dus was dat voor een deel van de mensen oneerlijk. Nu is er een minimumuurloon, 14,06 euro per uur voor 21-jarigen en ouder, om het geheel wat meer gelijk te trekken. Vooral mensen die een minimumloon verdienen en 40 uur per week werken, gaan erop vooruit. Hier check je wat het minimumuurloon per leeftijd is in 2025.

Maar goed, de bijstandsnorm is gekoppeld aan het minimumloon. Dus stijgt het een, stijgt het ander mee. Dit zijn de bedragen die mensen in de bijstand vanaf januari 2025 ontvangen:

Gehuwd/samenwonend of alleenstaand Leeftijd

Bijstandsnorm (incl. vakantie-uitkering) Gehuwd of samenwonend Ouder dan 21, niet ouder dan de AOW-leeftijd 1922,07 euro Alleenstaand Ouder dan 21, niet ouder dan de AOW-leeftijd 1345,45 euro Gehuwd of samenwonend AOW-leeftijd of ouder 2053,48 euro Alleenstaand AOW-leeftijd of ouder 1501,07 euro Bron: Rijksoverheid

Gepensioneerden gaan erop vooruit

Dit jaar zullen ook (veel) gepensioneerden wat meer geld ontvangen. Mensen met een aanvullend pensioen van 1000 euro per maand, ontvangen volgens Personeelsnet 12 euro meer per maand. Bij een maandelijkse 1500 euro aanvullend pensioen wordt 18 euro meer gestort en bij een aanvullend pensioen van 2500 euro komt er 30 euro bij.



Het laagste tarief voor AOW-gerechtigden daalt van 19,07 procent naar 17,92 procent. Ook gaat hun bijdrage aan de Zorgverzekeringswet iets omlaag. Dat gaat van 5,32 naar 5,26 procent. In dit artikel zetten we enkele pensioenfondsen uiteen en of je erop vooruit gaat.

