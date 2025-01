Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welkom bij de familie! Zoeken naar liefde op tv gaat door, een Boer Zoekt Vrouw zonder boeren

Voor wie dacht dat het zoeken naar de liefde van je leven op tv nu weleens tot een einde zou komen: vergeet het maar. ‘We’ gaan voorlopig nog wel even verder. De nieuwste liefdestelg vanaf vanavond: Welkom bij de familie! Vlinders in de buik is het doel, heel hard werken in het familiebedrijf vooral de realiteit.

Maandag start het volgende (winter)seizoen al van het nog steeds zo populaire B&B Vol Liefde (lees hier Metro‘s vooruitblik daarop). Achteruitblikken deden we trouwens ook deze week, met de opvallende B&B Vol Liefde-kandidaat Albert. Je weet wel, die kasteelheer uit Spanje. We zagen al wekenlang lover-zoekers op weg in hun camper in Onderweg naar liefde. Dus nee, van de Married at First Sight, First Dates en Boer zoekt vrouwen van deze (tv-)wereld zijn we voorlopig nog niet af.

Welkom in de familie! over familiebedrijven

‘Weet je wat?’, dacht men bij KRO-NCRV, de omroep van het oerliefdesprogramma Boer zoekt vrouw (én ook van Onderweg naar liefde). ‘We gaan eens een nieuwe liefdeszoektocht bedenken, er is vast nog wel wat over op dat gebied’. Welkom bij de familie! is dat geworden. In dit geval staan vier single ondernemers en hun familiebedrijven centraal, types waarbij werk en privé continu door elkaar lopen.

Bij Metro zijn we de beroerdste niet, dus we gingen er – voor tv-rubriek Blik op de Buis – gewoon weer zitten om de eerste aflevering alvast te bekijken.

Uniek, maar er is niet zoveel unieks aan

Hoe men er bij KRO-NCRV op gekomen is, is een raadsel, maar persberichten spreken bij Welkom in de familie! over ‘dit unieke programma’. Nu zou je kunnen zeggen dat singles uit familiebedrijven nog nooit in zo’n liefdeszoektocht aan de orde zijn geweest, maar zo kun je alles wel uniek noemen. Welkom in de familie! is vooral heel erg niét uniek. Het is simpelweg ‘iemand zoekt verkering via de televisie en dat in een ander jasje, deel 439’.

Is dat erg? Welnee, dat ook weer niet. Zolang er kijkers en kandidaten zijn voor zulke dingen, kun je eeuwig doorgaan. Heel interessant is het ondertussen allesbehalve. We stellen je de vier singles natuurlijk wel even aan je voor, ervan uitgaande dat je tóch weer benieuwd bent. Dit kwartet ondernemers kreeg geen zakken vol brieven zoals de boeren gewend zijn, maar mogelijke dates komen gewoon bij ze aanwaaien. De blind dates hebben eerst kennisgemaakt met de familie van de single en zijn aan een vragenvuurtje onderworpen. Dat is best een aardig gegeven.

De singles uit Welkom bij de familie!

Deze vier hunkeren zeven weken lang naar de liefde van hun leven.

Mieke (54)

Mieke runt samen met haar familie een groot tennispark als vierde generatie in haar familie. Het bedrijf van Mieke is een geoliede machine. Zus Sosja geeft de lessen, Mieke is verantwoordelijk voor het horecagedeelte en geeft ook les. Andere zus Cecile kookt en verzorgt de catering en de kinderen van alle drie de zussen staan achter de bar of dweilen de baan. En moeders loopt ook altijd rond.

Ruben (30)

Ruben werkt met veel enthousiasme samen met zijn vader, moeder, broertje, neefjes, oom en tante in hun vloerenwinkel. Ondanks zijn drukke leven slaat hij zijn vaste avond eten bij zijn ouders geen week over. Iedere vrijdag eet Ruben, samen met zijn zusje Imke en broertje Max, bij zijn ouders Chinees. Zijn werkweek: van maandag tot en met vrijdag 50 tot 60 uur ‘op de zaak’ en ook op de zaterdag is hij nog met vloeren actief.

Kelly (32)

Kelly heeft een tweelingzus, is orthopedagoog en werkt als kindercoach in de praktijk van haar moeder. Ze runnen als familie een spiritueel bedrijf binnen de mentale gezondheidszorg. Naast Kelly en haar moeder Dora werken ook haar jongere zusje Ashley, stiefvader Edu én zelfs haar opoe Jans met veel liefde in het familiebedrijf. Met z’n allen wonen ze op een Noord-Hollands woonwagenkamp.

Angelo (30)

Angelo is volgens de voice-over „een wandelende smeltkroes van verschillende culturen”. Hij werkt vol overgave samen met zijn Italiaanse vader Giorgio, Marokkaanse moeder Naima en zusje Dalidah in hun familiebedrijf waar zij eigenaar zijn van verschillende ijswinkels. Angelo en gezin werken zeven maanden iedere dag en dan vijf maanden niet. Angelo staat te trappelen om de zaak volledig van zijn vader Giorgio over te nemen en is daarom op zoek naar een partner die dit later samen met hem zou willen doen.

Welkom in de familie! zonder een Yvon

In Welkom bij de familie! heeft KRO-NCRV deze keer niet Yvon Jaspers opgeroepen om luid tetterend het erf op te scheuren. Dat past ook niet, Yvon moet gewoon ongemakkelijke vragen stellen aan ongemakkelijke boeren. We hebben nu een voice-over die tekstjes opleest. Ondanks dat is Welkom bij de familie! toch een soort Boer zoekt vrouw, maar dan zonder die boeren. De blind dates komen namelijk bij de singles thuis en wie gekozen wordt, mag mee om tijdens een weekendje weg ‘elkaar nog beter te leren kennen’. Werkelijk uniek!, maar niet heus.

K3 aan de wand

De inkijkjes in de familiebedrijven zijn best aardig, zeker bij Kelly op het woonwagenpark. Kelly is 32 jaar en heeft op een slaapkamer een poster van K3 hangen die minstens 2 bij 2 meter is. Haar eerste date is wel een Belg trouwens, misschien scheelt het. De moeder van Mieke vindt die singles die opdraven allemaal niet zo spannend. Doelend op het tennispark: „Het zijn net klanten.”

Ambachtelijk ijsmaker Angelo moet van zijn eerste date aanhoren dat zij alleen glutenvrije pasta wil eten. De man met Italiaanse roots heeft meteen een les voor de kijker: „Spaghetti moet plakken.” En dan Ruben. Die heeft voor zijn misschien wel toekomstige vrouw iets ontzettend leuks bedacht… Of zonder nadenken: de dame is nog maar amper binnen of ze krijgt al een spoedcursus ‘vloeren voor gevorderden’.

Is Welkom in de familie! daarmee leuk? Neuh, niet wat deze kijker betreft. Het is eerder een beetje saaiig. Maar wie weet wat de zeven weken gaan brengen. Boer zoekt vrouw is tenslotte ook niet altijd vanaf de eerste tel een voltreffer.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Welkom bij de familie! is vanaf vandaag (donderdag 2 januari) om 21.20 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Terugkijken kun je wekelijks via NPO Start.

