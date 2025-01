Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gasprijs omhoog naar hoogste niveau in een jaar tijd, zo kun je besparen

De Europese gasprijs is weer gestegen, nu zelfs tot het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. Dat komt mede door het stopzetten van de levering van Russisch gas aan Europa via Oekraïne (dat gebeurde gisteren). We geven een paar tips om te besparen op gas.

Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven tekenden in 2019 een overeenkomst voor de doorvoer van gas, maar die liep op 1 januari 2025 af. Nu moet Europa het doen zonder dit gas, terwijl de koudste winterdagen er nog aankomen. Het Russische gas was goed voor ongeveer 5 procent van de totale Europese gasvraag.

Zoveel betaal je nu voor gas

Maar hoe hoog is die prijs nu gestegen? In februari stond de prijs op de gasbeurs in Amsterdam kortstondig op 51 euro per megawattuur, dat is het hoogste niveau sinds oktober 2023. Op 31 december 2024 liep de prijs voor de brandstof al op tot 50 euro. Dat was het hoogste niveau van het jaar. Inmiddels is de prijs alweer wat gezakt, rond 10.15 uur stond die op ruim 49 euro.

Tips om gas te besparen

Volgens Milieu Centraal gaat bij de meeste mensen 75 procent van het gasverbruik op aan de verwarming. 22 procent gaat op aan het verwarmen van water, slechts 3 procent van het verbruik vindt tijdens het koken plaats. Je verwarming is dus de eerste plek waar je meters kunt maken als het gaat om het verlagen van je gasrekening. Het zijn een paar open deuren, maar die kunnen geen kwaad:

Verwarm alleen de ruimtes waar je bent tot maximaal 19 graden, zet de verwarming als je niet thuis bent op 15 graden.

Zet de verwarming ‘s nachts lager en trek overdag eerst een dikke trui aan, of sla een deken om, voordat je de verwarming opendraait.

Doe je gordijnen dicht, via de ramen gaat veel warmte verloren.

Gebruik voor warm water de eco-stand van je cv-ketel.

Zorg tijdens het koken liever voor een iets te grote dan een te kleine pan, zodat de warmte niet langs de pan ontsnapt. Gebruik een deksel, dan gaat het sneller.

Er zijn nog legio andere tips om te besparen, maar deze zijn toegankelijk voor vrijwel iedereen. Als échte die-hard bespaarder zou je ook nog koud kunnen douchen, of je slechts bij de wasbak wassen, maar het is aan jou of je zo ver wil gaan.

