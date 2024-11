Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het minimumloon per leeftijd in 2025

Voor niets gaat de zon op. Dat geldt ook voor kassa- en callcentermedewerkers, die vaak het minimumloon verdienen. Dit jaar introduceerde de overheid een minimumuurloon voor iedereen boven de 15 jaar, in plaats van een vast fulltime salaris. Hierdoor gingen minimumloonverdieners er iets op vooruit. Dit gaan zij in 2025 verdienen, op een rij gezet per leeftijd.

Die introductie van het minimumuurloon maakt salarissen ook eerlijker. Het aantal uren waaruit een fulltime baan bestaat, kan namelijk verschillen. Zo is bij het ene bedrijf 36 uur fulltime, terwijl het elders 40 uur is. Onder het oude stelsel verdiende iemand die 40 uur werkte hetzelfde als iemand die 36 uur werkte.

Dankzij het uurloon tellen de gewerkte uren, ziekte- en verlofuren (mits je recht hebt op uitbetaling), in plaats van welk contract je hebt. Iemand die 38 uur per week werkt, kreeg er dit jaar bruto zo’n 110 euro per maand bij. Werk je 40 uur per week tegen het minimumloon? Dan kreeg je er dit jaar 222 euro bruto bij, elke maand. Eerder zette Metro al op een rij welk bedrag aan spaargeld je zou ‘moeten’ hebben als je minimumloon verdient.

Het minimumloon per leeftijd

Per 1 januari 2025 stijgt het minimumuurloon met 2,75 procent ten opzichte van 2024. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in 2023 474.000 banen tegen het minimumloon uitbetaald, 18 procent meer dan het jaar ervoor. Bijna de helft van die banen werd ingevuld door jongeren tot 25 jaar.

Leeftijd Minimumloon per uur 15 jaar 4,22 euro 16 jaar 4,85 euro 17 jaar 5,55 euro 18 jaar 7,03 euro 19 jaar 8,44 euro 20 jaar 11,25 euro 21 jaar en ouder 14,06 euro Bron: Rijksoverheid

Goed, het uurloon heb je nu, maar misschien ben je wel benieuwd hoeveel je in 2025 gaat verdienen per maand. We nemen het voorbeeld van iemand die ouder is dan 21 jaar en 38 uur per week werkt. Die persoon verdient volgens de (voorlopige) belastingregels voor 2025 2324,12 euro bruto per maand. Nemen we een 16-jarige die 9 uur per week werkt bij een bijbaantje (het gemiddelde volgens het CBS), komen we uit op een bedrag van 189,88 euro bruto per maand. Geen vetpot, wel een leuk zakcentje.

Het salaris van Jan Modaal ligt op 3323 euro bruto per maand. Vrouwen verdienen modaal echter ‘slechts’ 2975,29 euro bruto per maand.

Vorige Volgende

Reacties