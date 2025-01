Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de veranderingen per vandaag in Nederland: meer treinen en soms (of vaak) meer betalen

Met de oliebollen achter de kiezen en het vuurwerk weer weggeknald, zijn er op deze eerste januari heel wat veranderingen in ons land. Nieuwe wetten, regels over geld, nieuws over treinen en spreekrecht in de rechtbank… Hier lees je de veranderingen in Nederland per 1-1 op een rij.

Het nieuwe jaar brengt zoals altijd nieuwe wet- en regelgeving. Het nieuwe belastingplan bijvoorbeeld zorgt ervoor dat huishoudens er gemiddeld genomen iets op vooruitgaan.

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2025:

Door de herinvoering van een derde schijf voor de inkomstenbelasting gaan alle werkenden over het eerste deel van hun inkomen (tot 38.441 euro) minder belasting betalen. Dit voordeel wordt voor de minst verdienenden echter deels tenietgedaan door een verlaging van de algemene heffingskorting.

Het wettelijk minimumloon stijgt zoals gebruikelijk mee met de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Dit gaat van 13,68 euro naar 14,06 euro (bruto) per uur. Ook de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee.

De huren in de vrije sector mogen met maximaal 4,1 procent omhoog. Voor de middenhuur geldt een maximale huurstijging van 7,7 procent.

Kinderopvan en ‘schijnzelfstandigheid’

De meeste werkende ouders krijgen een groter deel van de kosten voor kinderopvang vergoed. Ook de maximale uurprijs die vergoed wordt, gaat omhoog. Het kindgebonden budget en de kinderbijslag stijgen eveneens.

De Belastingdienst gaat voor het eerst in jaren de regels tegen schijnzelfstandigheid handhaven. Werkgevers kunnen weer een naheffing krijgen als zij zzp’ers inschakelen voor werk dat in loondienst gedaan zou moeten worden. Op aandringen van de Tweede Kamer worden hiervoor het komende jaar nog geen boetes uitgedeeld.

Het noodfonds voor mensen in energiearmoede komt te vervallen. Het bedrijfsleven wil niet langer voldoende bijdragen. Het kabinet zoekt nog naar een manier om de daarvoor gereserveerde 60 miljoen euro alsnog ten goede te laten komen aan huishoudens die moeite hebben hun energierekening te betalen.

Veranderingen bij prijzen in loterij en casino

Bij de veranderingen van 2025 hoort ook de belasting op prijzen van loterijen in het casino of andere kansspelen. Dit gaat omhoog van 30,5 naar 34,2 procent. Dit geldt alleen voor prijzen boven de 449 euro.

De alimentatie wordt verhoogd met 6,5 procent. Door de jaarlijkse indexatie hoeven betrokkenen niet elk jaar om een verhoging te vragen. De verhoging moet gelijk zijn aan de gemiddelde stijging van de lonen in dat jaar.

Meer treinen op het spoor

Dankzij een nieuw contract tussen de overheid en de NS gaan 1600 treinen per week extra rijden, bijvoorbeeld tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. De kaartjes worden wel ruim 6 procent duurder.

Slachtoffers en nabestaanden mogen gebruikmaken van spreekrecht op zittingen waarbij de rechtbank beslist over mogelijke verlengingen van een (jeugd-)tbs-maatregel. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld vragen om een contact- of locatieverbod.

Ambtenaren die in dienst komen bij de rijksoverheid, moeten een nieuwe versie van de ambtseed afleggen. De nieuwe tekst geeft beter aan dat ambtenaren staan voor het algemeen belang van onze samenleving, en dat ze werken op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en respect.

Veranderingen bij reisdocumenten

De nieuwe Wet versterking participatie op decentraal niveau regelt dat inwoners beter worden betrokken bij beleid van hun gemeente, provincie of ander openbaar lichaam.

Mensen die via een Woo-verzoek informatie van een ministerie hebben opgevraagd, kunnen de voortgang daarvan zien via een dashboard. Een eerste versie daarvan komt online en is publiekelijk toegankelijk.

De kosten van reisdocumenten gaan met een paar euro omhoog. Voor een paspoort voor een volwassene bijvoorbeeld mag een gemeente in 2025 maximaal 86,85 euro vragen. Dit jaar was dat nog 83,80 euro.

