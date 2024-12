Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaan gepensioneerden erop vooruit in 2025?

De meeste pensioenfondsen verhogen hun pensioen volgend jaar niet of nauwelijks. Maar er is ook goed nieuws voor gepensioneerden in de vorm van het lagere belastingtarief.

Volgens berekeningen van loonstrookverwerker ADP gaan gepensioneerden er volgend jaar op vooruit door het lagere belastingtarief. Hierdoor stijgt het aanvullend pensioen. Het belastingstelsel in Nederland kent drie boxen, met ieder eigen belastingtarieven. Het kabinet-Schoof knipt de eerste schijf op en verlaagt voor de nieuwe eerste schijf het belastingtarief.

In 2025 belastingvoordelen voor gepensioneerden

Mensen met een aanvullend pensioen van 1000 euro per maand, ontvangen volgens Personeelsnet 12 euro meer per maand. Bij een maandelijkse 1500 euro aanvullend pensioen wordt 18 euro meer gestort en bij een aanvullend pensioen van 2500 euro komt er 30 euro bij.

Het laagste tarief voor AOW-gerechtigden daalt van 19,07 procent naar 17,92 procent. Ook gaat hun bijdrage aan de Zorgverzekeringswet iets omlaag. Dat gaat van 5,32 naar 5,26 procent.

Welke pensioenfondsen verhogen en welke niet?

De pensioenfondsen kijken elk jaar of er voldoende geld in de kas zit om de pensioenen te verhogen (indexatie). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de prijzen tussen 1 september 2023 en 1 september 2024 met 3,56 procent gestegen.



Geen van de pensioenfondsen verhoogt evenveel als de inflatie. De gedaalde rente heeft ertoe geleid dat de fondsen meer geld opzij moeten zetten om aan toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Ook moeten de fondsen rekening houden met hun eigen beleid als het gaat om het berekenen van de inflatie en het meeverhogen van de pensioenen. Daarom temperden de meeste fondsen de verwachting vooraf al.

Lichte verhoging: ABP

De leden van ambtenarenpensioenfonds ABP kunnen komend jaar 1,84 procent meer pensioen tegemoet zien. De financiële positie van ABP maakt het mogelijk om de pensioenen wel met een dergelijke stap te verhogen, aldus het fonds.

Desondanks waren het volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen alsnog een paar spannende weken. „Het was onzeker of we de pensioenen konden laten meestijgen met de prijzen. De lagere rente verslechterde de financiële positie en verkleinde zo de ruimte voor pensioenverhoging”, legt hij uit. „Daarom ben ik blij dat de financiële positie van eind oktober het toelaat om de pensioenen volgend jaar gedeeltelijk te verhogen.”

Beperkte verhoging: PME en bpfBOUW

De pensioenfondsen voor de metalelektro en de bouw, PME en bpfBOUW, melden de pensioenen beperkt te verhogen. Voor deze fondsen gaat het om stijgingen van respectievelijk 0,3 procent en 0,75 procent. PME gaf daarbij aan een grotere verhoging onverantwoord te vinden, gezien de onzekerheid over de renteontwikkeling op de financiële markten. Bedrijfstakspensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) verhoogt de pensioenen op 1 januari met 0,4 procent.

Geen verhoging: PFZW en PMt

Bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaan de pensioenen helemaal niet omhoog. Op die manier wil het fonds een „gezonde financiële positie” hebben in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling.

Ook PMT, het fonds voor de metaal en techniek, stelt dat de financiële situatie nog onvoldoende is om eind dit jaar een verhoging te kunnen doorvoeren.

