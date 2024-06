Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit (verhoogde) bedrag krijgen mensen in de bijstand vanaf morgen

Op 1 juli verandert er een hoop in ons land. Supermarkten mogen geen tabak meer verkopen, het minimumloon gaat omhoog en dus het bedrag dat mensen in de bijstand krijgen ook.

In de eerste helft van 2024 kregen alleenstaande mensen in de bijstand (die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt) 1283,83 euro netto per maand. Dat is inclusief de maandelijkse vakantie-uitkering. Ben je alleenstaand en heb je wél de AOW-leeftijd bereikt? Dan kreeg je 1425,76 euro.

Voor gehuwden of samenwonenden jonger dan de AOW-leeftijd was de hoogte van de bijstandsuitkering 1834,04 euro, voor mensen boven de AOW-leeftijd 1932,32 euro per maand. Maar die bedragen gaan dus omhoog.

Goed om te weten: wat de AOW-leeftijd precies is, hangt af van je geboortedatum. Voor de mensen die na 1 oktober 1962 geboren zijn, is de precieze leeftijd nog niet bekend. Maar ben je bijvoorbeeld geboren tussen 30 september 1961 en 1 oktober 1962? Dan is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Dit bedrag krijg je in de bijstand vanaf juli 2024

De bedragen die mensen in de bijstand krijgen, stijgen mee met het minimumloon. We vertelden je al eerder dat sommige mensen er vanaf morgen geld bij krijgen. Het minimumloon stijgt met 3,09 procent, wat betekent dat het 13,68 euro per uur zal zijn (voor werknemers vanaf 21 jaar). Het minimumjeugdloon zal ook stijgen. Kinderen van 15 jaar verdienen minimaal 4,10 per uur. Jongeren van 20 jaar krijgen minimaal 10,94 euro. Alle andere leeftijden zitten daar ergens tussenin.

Hieronder via Rijksoverheid uiteengezet wat mensen met een bijstandsuitkering vanaf morgen netto krijgen:

Alleenstaand of gehuwd/samenwonend? Leeftijd Netto bedrag per maand (incl. vakantie-uitkering) Gehuwd of samenwonend Ouder dan 21, niet ouder dan de AOW-leeftijd 1869,21 euro Alleenstaand Ouder dan 21, niet ouder dan de AOW-leeftijd 1308,45 euro Gehuwd of samenwonend AOW-leeftijd of ouder 1976,64 euro Alleenstaand AOW-leeftijd of ouder 1456,85 euro

Wanneer krijg je bijstand?

In Nederland heb je recht op bijstand als je 18 jaar of ouder bent, niet genoeg geld en inkomen hebt om van te leven (het wettelijk minimum), je niet in aanmerking komt voor een andere uitkering en je niet in de gevangenis zit. Je mag dus ook niet te veel vermogen hebben als je aanspraak wil maken op een uitkering. Het vermogen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan 7575 euro, een alleenstaande ouder mag een vermogen van maximaal 15.150 euro hebben, datzelfde maximum geldt voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen.

Reacties