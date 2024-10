Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe cijfers: dit salaris verdient Jan Modaal nu maandelijks (per leeftijd)

Weten hoeveel een ander verdient is altijd fijn. Kun je een beetje meekomen op niveau, zit je eronder of erboven? Over het salaris van Jan Modaal, de doorsnee Nederlander, zijn nu nieuwe cijfers bekend. Dit is het salaris van Jan Modaal in 2024, per leeftijd.

Uit de Loonindex van Van Spaendonck over het derde kwartaal van 2024 blijkt dat het modale salaris op 3307,02 euro ligt. Dat is een bruto bedrag, exclusief vakantiegeld en eventuele variabele bonussen. Bij het modale salaris gaat het om de mediaan: het middelste bedrag wanneer je alle bedragen van laag naar hoog rangschikt. De helft van de mensen verdient dan meer, de helft minder. Het is, zoals Jan Modaal ook is, doorsnee.

Gemiddelde salaris in Nederland

Van Spaendonck en Loket.nl namen meer dan 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken per maand van 145.000 Nederlandse bedrijven onder de loep. Zo kwamen ze tot een mediaan van 3307,02 euro per maand.

Maar er is ook nog het gemiddelde bedrag: alle bedragen bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal bedragen. Het gemiddelde salaris in Nederland ligt op 3812,02 euro bruto per maand. Dat cijfer wordt echter beïnvloed door hoge uitschieters en lage dalen. De mediaan, het modale salaris dus, geeft een beter beeld. Het salaris van Jan Modaal steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 1,17 procent, ten opzichte van het tweede kwartaal. Het gemiddelde salaris groeide met 1,42 procent over diezelfde periode.

Wat is het mediaan salaris per leeftijd?

Vanochtend vertelde Metro je al dat de Nederlandse cao-lonen de laatste veertig jaar de sterkste toename ooit doormaakten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kregen werknemers gemiddeld 6,8 procent meer salaris dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Niet iedereen verdient natuurlijk die mediaan van 3307,02 euro per maand, het is immers de doorsnede. Maar zelfs in die doorsnee zitten per leeftijdscategorie nog verschillen. Zo verdient een Jan Modaal van 22 jaar minder dan een Jan Modaal van 50 jaar. Hieronder per leeftijdsgroep wat het modaal salaris is:

Leeftijdsgroep Modaal salaris (bruto) 18 – 22 2424,80 euro 23 – 27 2794,10 euro 28 – 32 3350 euro 33 – 37 3599,64 euro 38 – 42 3660,53 euro 43 – 47 3684,21 euro 48 – 52 3658,95 euro 53 – 57 3648,34 euro 58 – 62 3568,27 euro 63 – 67 3445,20 euro 68+ 2943 euro Bron: Van Spaendonck

Minimum maandsalaris in Nederland

Mensen die in Nederland voor het minimumloon werken, verdienen 2369,38 euro per maand. Dat is ten opzichte van het vorige kwartaal met 3,09 procent gestegen. Toen lag dat bedrag op 2298,36 euro per maand.

