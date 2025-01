Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tegenslag? Psycholoog legt uit hoe dit ene woordje helpt als je er doorheen zit

Het leven kent pieken en dalen en is soms een wervelwind aan emoties, ervaringen uitdagingen en omstandigheden. En ja, dan kan het zijn dat jouw doemgedachten de overhand krijgen en je in een negatieve spiraal belandt. Maar deze psycholoog legt je uit dat je met één woordje al een hele hoop werk kunt verrichten.

‘Het kan vriezen en het kan dooien’, ‘Soms zit het mee, soms zit het tegen’, ‘Na regen, komt zonneschijn’ en ‘Het leven gaat niet altijd over rozen’. Menig spreekwoord of gezegde benadrukt dat we hoogte- en dieptepunten ervaren in een mensenleven en dat is volkomen normaal.

Maar als het dan tegenzit, voelt het soms alsof het allemaal nooit meer goedkomt. Volgens psycholoog Jeffrey Bernstein kun je met met een simpele aanpassing in je woordkeuze jouw reactie op tegenslag veranderen. Eerder schreef Metro ook over deze twee skills, die je volgens Bernstein nodig hebt voor een goed leven.

Psycholoog helpt bij doemdenken

Pijn, frustratie, verdriet of angst ervaren we tijdelijk en we zijn vaak veerkrachtiger dan we denken. Maar Bernstein legt aan Psychology Today uit hoe we in zo’n dip, onszelf een steuntje in de rug kunnen geven.

Op sombere, slechte of moeilijke dagen, kan het zijn dat we negatieve gedachten de overhand laten nemen. Gedachten als: ‘Dit overkomt mij altijd’, ‘Ik word nooit gelukkig’, ‘Dit komt nooit meer goed’ of ‘Ik kan dit niet aan’. Vooral de woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’ kunnen nogal zware lading aan iets geven.

Verander woordkeuze in ‘nu’

Door ‘nu’ aan dat soort gedachten toe te voegen, erken je jouw gevoelens, zonder dat je ze bepalend laat zijn voor jezelf. Oftewel: ‘Dit overkomt mij nu’, ‘Ik ben nu niet gelukkig’, ‘Dit komt nu niet goed (misschien later wel)’ en ‘Ik kan dit nu niet aan’. Volgens de psycholoog zorg je daarmee dat jouw stemming niet permanent is, maar weer voorbij gaat.

Door ‘nu’ bij jouw hopeloze gedachten te gebruiken, kun je jezelf focussen op kleine, haalbare stappen om dat gevoel te veranderen. In plaats van in een neerwaardse spiraal te belanden.

Tijdelijke omstandigheden

Bernstein oppert om bij van die doemgedachten even te pauzeren en het woordje ‘nu’ toe te voegen. „Dat herinnert je eraan dat gevoelens of omstandigheden tijdelijk zijn.”

Dat geldt net zozeer voor relationele lows zoals conflicten. Door bijvoorbeeld een gedachte als: ‘Ze is altijd boos op me’, te verschuiven naar ‘Ze is nu boos op me’. Een conflict of onenigheid hoeft namelijk niet de hele relatie te definiëren. Het is slechts een moment waar je samen doorheen moet. Heb je ruzie? Pauzeer een moment en haal diep adem. Wat gebeurt er ‘nu’? Ook schreven we over deze lessen die Bernstein leerde van gescheiden koppels, die later weer terug bij elkaar kwamen.

‘Nu’ een uitdaging

Dit kun je ook toepassen als je je gestresst of overbelast voelt door werk (tenzij het natuurlijk structureel is), een uitdagende sportsessie moet doorstaan of met een gezondheidsprobleem of ziekte kampt. Juist door op het ‘nu’ te focussen kun je, bijvoorbeeld bij ziekte, jouw angsten voor de toekomst, temperen. Eerder vertelde radioloog Sofie Vuysere, die zelf een kankerdiagnose kreeg met een lage overlevingskans, tegen Metro dat zij eenzelfde soort aanpak hanteerde na haar diagnose. „Verdeel de toekomst in stukjes en maak het overzichtelijk”, sprak zij. En ook Bernstein adviseert dat bij gezondheidsproblemen. „Kleine stapjes en focus op kleine verbeteringen of overwinningen.”

De psycholoog benadrukt dat door de focus te leggen op het feit dat iets ‘nu’ een uitdaging is, je er ook aan herinnert dat inzet en geduld leiden tot groei of verbetering. Waardoor je weer vooruit kunt.

