Waarom krijg je altijd je salaris rond de 25ste?

Heb je al op je bankrekening gekeken? Als het goed is heeft je werkgever je salaris gestort. Bij de meeste bedrijven gebeurt dit rond de 25ste dag van de maand. Maar waarom is dat?

Veel bedrijven kiezen ervoor om de uitbetaling iedere maand op dezelfde datum te doen, in veel gevallen de 24ste of 25ste. Mocht deze datum in het weekend vallen, krijg je je geld op de vrijdag ervoor of de maandag erna. Er is een reden dat werkgevers je salaris niet overmaken op de eerste of laatste dag van de maand.

Genoeg geld op je rekening voor huur of hypotheek

Standaard afschrijvingen, zoals je huur of hypotheek, maar ook abonnementen, worden aan het begin of einde van de maand van je rekening afgeschreven. Door het salaris daarvoor over te maken, heb je genoeg geld op je rekening staan om alles te kunnen betalen. Op deze manier wordt voorkomen dat je geen geld meer hebt voor je vaste lasten.

Krijg je je salaris niet op de 25ste of werk je net bij een nieuwe werkgever en ben je benieuwd wanneer je je loon krijgt? De datum waarop het wordt overgemaakt staat meestal in je contract. Zo zijn er ook bedrijven die het pas op de 28ste storten.

Softwarebedrijf AFAS ziet dat veel van hun klanten (bedrijven) per maand uitbetalen. „Met een salaris per maand komen medewerkers minder snel in de knel met hun belangrijke betalingen. Qua administratie maak je het medewerkers ook net iets eenvoudiger. Ze weten iedere maand precies wat ze op welke datum kunnen verwachten op hun rekening”, leggen ze uit.

Salaris eens per vier weken

Er zijn ook bedrijven die het salaris per vier weken uitbetalen. Het voordeel is dan dat je vaker uitbetaald krijgt (maar natuurlijk niet meer). Je jaarsalaris wordt dan door dertien gedeeld, in plaats van door twaalf. Volgens de softwareontwikkelaars is dat niet altijd ideaal. „De datum waarop medewerkers hun loon krijgen, staat met een vierwekelijkse betaling niet vast. Dat betekent dat er een moment komt waarop wordt uitbetaald nadat er veel automatische incasso’s worden afgeschreven.”

Als je ziet dat je salaris gestort is, voel je je waarschijnlijk blij. Niet zo gek, want „wanneer we ons salaris krijgen, worden de beloningscircuits in onze hersenen geactiveerd en voelen we ons blij door het vrijkomen van de stof dopamine”, vertelde hoogleraar neuromarketing Victor Lamme eerder al eens Nu.nl. „We worden letterlijk beloond voor de arbeid die we eerder hebben verricht.”

Hoeveel van je salaris naar de spaarrekening?

Je salaris heb je nodig om je vaste lasten te betalen, om boodschappen mee te doen en je wil natuurlijk ook nog wat sparen. Gemiddeld verdient de Nederlander zo’n 2900 euro netto. Het Nibud adviseert om elke maand 10 procent van je netto loon te sparen. Dat zou in het geval van Jan Modaal dus 290 euro moeten zijn.

