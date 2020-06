Wilfred Genee: ‘Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben boos.’

En de VI-soap gaat verder. Na eerdere reacties van Johan Derksen en René van der Gijp, werpt nu Wilfred Genee zijn licht op de zaak. En het is een fel licht.

„Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben boos.” Zo begon Wilfred Genee zijn ruim twintig minuten durende relaas aan het begin van de radio-uitzending van Veronica Inside. „Ik ga hier niet uithalen. Dat ga ik niet doen. Ik ga geen mea culpa vertellen maar wel mijn beleving van afgelopen week.”

Uit de hand gelopen

Genee snapt niet dat Johan Derksen en René van der Gijp de ruzie rond hun programma Veronica Inside zo uit de hand hebben laten lopen. Volgens de presentator waren er vooraf heldere en duidelijke afspraken gemaakt over de aflevering van afgelopen maandag. „Zij menen oprecht dat ze niet wisten wat er ging gebeuren en mijn rol niet hadden zien aankomen. Ik weet niet waar het mis is gegaan.”

Volgens Wilfred was het al langere tijd onrustig achter de schermen. „Er waren spanningen over een eventueel dagelijkse versie van ons programma. Daar waren we het niet allemaal over eens. Dat zorgde ervoor dat we onderling geen goede verstandhouding meer hadden. Zelfs dusdanig slecht dat we maandag al bijna niet meer met elkaar spraken.”

Kritische vragen

Na de escalatie van vorige week, toen na de veelbesproken uitzending onder meer sponsors afhaakten en het Nederlands elftal een boycot afkondigde, was de maat vol voor Wilfred. De kritiek op het programma werd groter en de presentator wilde iedereen weer op één lijn krijgen. Samen met Van der Gijp ging hij naar Derksen in Grolloo om het uit te spreken.

Daar ontstond volgens Wilfred het idee om in de uitzending de discussie over racisme aan te gaan. Er werd in de volgende dagen gebeld met verschillende zwarte (oud-)voetballers en ook rapper Akwasi werd benaderd. Velen zeiden nee maar uiteindelijk kregen de mannen advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussata aan tafel. Ook was er afgesproken dat Wilfred kritische vragen zou stellen.

Media

„Ik weet niet wat er in de laatste vier uur voor de uitzending gebeurd is, maar klaarblijkelijk ging daar iets mis”, zegt hij. Derksen wilde opeens niet meer aan tafel. Hij wilde volgens Genee op zijn eigen plek zitten en de gasten namen wat hem betreft niet plaats aan tafel. „Het escaleerde stevig.”

Wilfred hekelt het feit dat Johan en René daarna de media opzochten. „Volgens mij hadden we een heel goed programma gemaakt.” De presentator vertelt verder nog op de radio dat de twee analisten meteen hun mening hadden moeten geven op tv en anders „face-to-face” en niet via de media.

Ook na afloop van het gesprek met Talpa-televisiedirecteur Marco Louwerens woensdagavond zou er niet met de pers worden gesproken. „Het was heel heftig en kwamen er niet uit. We zouden het even laten bezinken en niet met de pers praten, maar Johan en René hadden daar een ander idee over.”

‘Top’

De presentator ging ook nog kort in op de schnabbel die het VI-trio woensdagavond had in Dordrecht. Volgens Wilfred was dat „top”. „De mensen die dit hebben gezien, hebben het meest surrealistische programma ooit meegemaakt. Alsof er niets aan de hand was.” Wilfred ging niet in op de vraag of Veronica Inside nog terugkeert op tv.

Vervanging?

Op Twitter wordt nog altijd veel gereageerd op de uitzending en op #Wilfred #Genee. Er worden zelfs al speculaties gedaan voor na de zomer.

