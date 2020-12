‘Ook de zachte stemmen verdienen gehoord te worden’, zegt de koning in zijn kerstspeech

„Aan het einde van een zwaar jaar is dit niet het kerstfeest waarop we hadden gehoopt”, zei koning Willem-Alexander in zijn kerstspeech. „In huiskamers overal in Nederland blijven stoelen leeg, terwijl we maar al te graag extra stoelen hadden aangesleept.”

Verder in zijn speech legde de koning de nadruk op het maatschappelijke debat. Volgens de koning horen „scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën” bij een vrije samenleving. Maar „wij mensen zijn niet geschapen om elkaar te haten”. Hij riep dan ook op tot meer verbroedering, verbinding en begrip voor elkaar.

De koning sprak zijn rede uit in de Chinese Zaal van zijn woonpaleis Huis ten Bosch in Den Haag. De toespraak werd eerder deze week opgenomen.

‘Afstand houden druist in tegen onze menselijke natuur’

Ook liet de koning zien dat hij meeleeft met mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. „Afstand houden druist in tegen onze menselijke natuur.” De koning stak mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, een hart onder de riem.

We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep, zei de koning. „Misschien bent u moe van de manische meningenmachine en snakt u naar doodgewone vriendelijkheid. Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden”, zei de koning. Hij pleitte voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid: „Een land waarin mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, is een land waar mensen zich thuisvoelen.”



''We gaan er bijna automatisch van uit dat alles beheersbaar is in het leven'' Ik heb door mijn beperking geleerd dat niet alles beheersbaar is, maar we kunnen wel onze stemmen laten klinken. Willem-Alexander zei: ''Ook de zachte stemmen moeten gehoord worden''#KerstToespraak — Noortje van Lith (@LithNoortje) December 25, 2020

Tot slot bracht de koning vooral een hoopvol bericht. „Het licht zal wederkeren”, zei Willem-Alexander, waarschijnlijk met zicht op het komende jaar waarin de eerste vaccins verspreid worden in ons land. „We zullen elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen.”

Bingo

Halverwege december opperde iemand al om een ‘kerstspeech-bingokaart’ te maken. Daarop staat bijvoorbeeld ‘begrip’, ‘meer verbinding zoeken’ en ‘iets met de medemens’. Nog niet eens een paar minuten na het begin van de kerstspeech van de koning kon je al deze bingohokjes al afstrepen.



Is er al een bingokaart beschikbaar voor de kerstspeech van de Koning? – meer verbinding zoeken

– Begrip

– Helpen

– De zorg

– iets met medemens — Rein (Reineke) (@_Rein__) December 18, 2020

Iemand anders viel het juist op dat er geen kerstboom te zien was tijdens de speech. Bij de Belgische en Spaanse koning was dat wel zo, maar Willem-Alexander liet die blijkbaar achterwege.



Een kerstboom bij de toespraak van zowel de Belgische als Spaanse Koning….maar geen kerstboom bij de toespraak van #ZKH Willem Alexander…zonde. pic.twitter.com/wbaqwfsZXh — rob wensing (@rfmwensing) December 25, 2020

Een hoop anderen zijn vooral geraakt door de toespraak, en dat met name de zin over de zachte stemmen. Dat ook zij het verdienen gehoord te worden. „Nooit gedacht, ben ontroerd door de kersttoespraak van koning Willem Alexander. Zachte stemmen mogen ook gehoord worden, het licht keert terug.”



Nooit gedacht ben ontroerd door de kersttoespraak van Koning Willem Alexander. Zachte stemmen mogen ook gehoord worden, het licht keert terug. Fijne eerste kerstdag allemaal — #ikdoenogsteedsmee (@JoostdeJong2) December 25, 2020

