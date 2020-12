Aantal nieuwe positieve coronatesten blijft vrijwel gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 11.550 nieuwe positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er ongeveer even veel als het instituut gisteren noteerde. Volgens gecorrigeerde cijfers werden toen 11.529 positieve testresultaten gemeld.

In de ziekenhuizen liggen ook nog ongeveer evenveel patiënten. Er zijn in de afgelopen 24 uur 317 nieuwe patiënten opgenomen, vier minder dan gisteren. De totale ziekenhuisbezetting als het gaat om coronapatiënten ging van 2308 naar 2304, 600 van hen liggen op de ic.

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 97 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 89. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.



Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen. De maatregelen gingen in op 15 december, tien dagen geleden. Een effect is nog niet te zien in de dagelijkse besmettingscijfers.

‘Geef Pfizer-vaccin aan ouderen’

We komen steeds dichterbij V-Day: 8 januari. Dan beginnen we in Nederland met vaccineren. Gisteren bracht de Gezondheidsraad een nieuw advies naar buiten omtrent het Pfizer-vaccin. Dat zouden we vooral aan ouderen moeten geven, en hen dus ook voorrang geven daarop. „Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep en bij hen treedt de meeste ernstige ziekte en sterfte op door Covid-19″, meldde de organisatie gisteren.

Mede omdat dit middel juist bij ouderen zo goed werkt, adviseert het orgaan „zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten”.



‘Zorgmedewerkers krijgen voorrang’

Maar zorgminister Hugo de Jonge, die over het vaccinatiebeleid gaat, gaat daar niet in mee. Hij vindt nog altijd dat zorgmedewerkers het vaccin als eerst moeten krijgen, niet de ouderen. Dat komt vooral neer op de logistiek. Het vaccin moet erg koud bewaard worden, dus is het handig als dat op een centrale plek kan. Daarom koos het kabinet er eerder voor niet de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, maar het personeel in te enten. Zij kunnen makkelijker naar zo’n centrale locatie komen.

De minister wil volgende leveringen wel primair voor mensen ouder dan zestig jaar inzetten, zoals de Gezondheidsraad adviseert. De raad kwam gisteravond met een nieuw advies, in reactie op de goedkeuring van het vaccin door het Europees geneesmiddelenbureau EMA.

