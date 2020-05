Lockdown veroorzaakt masturbatiepiek in Nederland

Mensen slaan vaker de hand aan zichzelf door al dat thuiszitten. Ook is er meer behoefte aan variatie en is de zin groter.

Het vele thuiszitten en niet meer meer de hort op kunnen, of dat nou een technofestival of een eindeloze avond aan de korte zijde is, heeft een flinke impact op ons seksleven. Zeker voor de singles onder ons. Weinig cockdown in lockdown, dus Nederlanders masturberen er lustig op los, waarbij vrijgezellen de kroon masten, of spannen: 85 procent zegt nu vaker de hand aan zichzelf te slaan om zo aan hun trekken te komen.

Meer zin

Daarnaast heeft meer dan de helft van de mensen die thuiszitten meer zin in seks dan normaal en is er de behoefte om te experimenteren in huis, met nieuwe locaties, standjes en speeltjes. Dit blijkt uit onderzoek van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van online erotiek en bekend van de website EasyToys.

Ruim 1400 mensen zijn ondervraagd: vrijgezellen en mensen met een relatie, zowel met als zonder kinderen. De resultaten verschillen nauwelijks tussen mannen en vrouwen. Onder meer blijkt dat een op de vijf langer de tijd neemt om de liefde te bedrijven en zoekt een kwart van de respondenten de spanning op door bijvoorbeeld nieuwe locaties in huis uit te proberen zoals de tuin en op het bureau.

Maar dit kan alleen als je een vaste (seks)partner hebt, voor de singles is het nu wat behelpen, want #stayathome werkt nou eenmaal niet heel bevorderlijk voor je seksleven. Al zitten ze niet stil. Was het gemiddeld aantal masturbatiebeurten voorheen drie per week, nu zijn dat er vijf. Twee op de vijf doet het nu vaker op een dag, hiervoor was dat de helft minder.

#DIY

„Je ziet dat singles meer met online daten bezig zijn. Maar ze kunnen elkaar vervolgens niet zien, terwijl ze toch bepaalde behoeftes hebben…” Seksuologe Talitha Rodenhuis begrijpt wel dat er een masturbatiepiek is, maar er schuilt meer achter de Do It Yourself-stijging. Verveling natuurlijk, maar ook de spanningen, stress en onzekerheid die als rode draad door deze coronatijd lopen, hebben z’n weerslag op het seksuele gedrag van mensen. Niet alleen doen singles het dus meer met zichzelf, ook mensen in een relatie zoeken naar een uitlaatklep. „Ze masturberen meer of hebben seks met hun partner om zo om te gaan met de spanning.”

Prangende vragen

De seksuoloog, die haar Master in Leuven deed – „het is daar een combinatie van Geneeskunde en Psychologie” -, is verbonden aan EDC en houdt zich veel bezig met de vragen die mensen online insturen. Toch zijn het niet ineens hele andere vragen, zo constateert ze, „het zijn vaak de doorsnee vragen over het verschil in seksuele zin in een relatie en over vroegtijdig klaarkomen.” Nee, haar oren zullen niet snel klapperen, lacht ze, ze hoort dan ook van alles de revue passeren, al geeft ze niet op alles antwoord. „Ik krijg ook vragen van mannen die mijn mening willen horen over de grootte van hun geslacht… Daar waag ik me natuurlijk niet aan, er zijn grenzen!”

Rome

Er zijn ook zeker vragen over masturbatie, iets wat nu veel meer wordt gedaan. „Ik ga alleen niet over de verschillende technieken, ik richt me als seksuoloog meer op seksuele problematiek.” Wat ze dan antwoordt? Het komt er op neer dat er meerdere wegen naar Rome leiden, „er zijn zóveel mogelijkheden, ik adviseer altijd om zelf te experimenteren.” En daar kan een helpende hand in de vorm van een speeltje bij helpen, beaamt ze. Een van de bestsellers voor de man is nog altijd de fleshlight, „soort van peniskoker” en nieuw voor de vrouw is de zogenaamde luchtdruksimulator. „Zorgt voor stimulatie aan de hand van luchtdrukgolven, is echt megapopulair nu onder vrouwen.”

Masturberen op de weg

Op de vraag of het eigenlijk kwaad kan, ‘al dat gemasturbeer’ en of er ook zoiets bestaat als ‘teveel’, is het even stil. Lastig, wikt en weegt ze. „Want wat is veel? Al doe je het meerdere keren op een dag, terwijl je je er verder prima bij voelt, dan is er niets aan de hand. Maar wanneer je het zó vaak doet dat je je niet meer kunt concentreren en het je dagelijkse leven beïnvloedt, dan wordt het een ander verhaal.”

Voor hen die nog wat masturberen op de weg zien, is haar corona-sekstip even simpel als doeltreffend. „Grijp deze tijd juist aan om te ontdekken wat je prettig vindt. Alle tijd nu voor.”

