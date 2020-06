Evi Hanssen: ‘Ik ontdekte sexting pas toen ik 35 was’

Het delen van seksueel getinte foto’s, ook wel sexting. Jongeren afpersen door geld te vragen om te voorkomen dat die naaktfoto’s ‘over het internet gaan’. En met een vals profiel tieners lokken en dat met seksuele bedoelingen. Het zijn problemen (en taboes) van nu. Grote problemen en zware taboes, ondervond de Vlaamse Evi Hanssen die er een docu-serie over maakte.

Help, mijn borsten staan online is vanaf vanavond in vier afleveringen bij BNNVARA op NPO 3 te zien. Voor presentatrice en zangeres Evi Hanssen is de reeks een waardevolle aanvulling op de waslijst die zij tijdens haar carrière al produceerde. Een carrière ze lang geleden overigens begon – leuk feitje – als achtergrondzangeres in de Samson & Gert-kerstshows.

Tafeldame in DWDD

Help, mijn borsten staan online is heel andere koek dan zingen bij een hond die moeilijke woorden niet uit zijn leuke hondenbek krijgt. In Nederland kennen we Hanssen al van 3 op Reis, als tafeldame in De Wereld Draait Door, de Super Freek Show met Freek Vonk, It Takes 2 en Wie Is De Mol? Nu voegt zij daar een indrukwekkende meerdelige documentaire aan toe.

Zij volgt vanavond, als sexting aan bod komt, onder meer de jonge slachtoffers Kiara en Joline. Kiara was echt nog piepjong toen haar naaktfoto’s WhatsApp-groepen bereikte. Op 13-jarige leeftijd ondernam zij twee zelfmoordpogingen. Joline leest aan Hanssen haar afscheidsbrief voor. Ook zij wilde uit het leven stappen, maar werd op tijd door haar oma gevonden. De jonge Belgische was boos op haar grootmoeder, maar nu zitten zij samen voor de camera. Ook is een 36-jarige vrouw te zien, die sextingslachtoffer werd toen social media en selfies nog helemaal niet bestonden. Van haar werd een cd-rom met naaktfoto’s gestolen. Ze voelt zich al twintig jaar „mislukt”. De komende weken komen ook grooming (het lokken van jongeren), sextortion (afpersing met naaktfoto’s) en catfishing (de wereld van nepprofielen) aan bod.

Les op middelbare scholen

„Zelf heb ik sexting pas ontdekt toen ik 35 was.” Evi Hanssen klinkt haast wat beschaamd met een klein lachje erachteraan door de telefoonlijn België – Nederland. Maar ze slaat er wel de spijker mee op z’n kop: we hebben te maken met een probleem van nu, niet met een probleem dat al lang bestaat maar nooit is opgelost.

In België is de reeks op de zender VIER te zien geweest en het onderwerp bleef niet bij ‘leuk, heftig, gezien, over tot de orde van de dag’. Hanssen: „Nee, het wordt opgepakt op middelbare scholen. En dat is het belangrijkste: dat er over gebabbeld wordt.”

„We weten dat het speelt bij de jeugd”, vervolgt de Vlaamse, „maar eigenlijk wisten we niet hoe groot de impact is. Simpelweg omdat de oudere generaties niet zijn opgegroeid met het probleem. Het bestond nog niet. Wij ouderen weten of wisten er niets van.”

Zingeving in Evi’s job

In de wereld vol smartphones en social media bestaan zaken als sexting en grooming dus wel. Haar eigen kinderen brachten Evi Hanssen tot het maken van Help, mijn borsten staan online. „Die van mij zijn jong – 9 en 11 – en ik heb twee bonusdochters van 14 en 19. Zij zitten in die leefwereld. Ik zag dat er over het probleem al veel te lezen is, maar bijna nergens is het ter sprake gekomen van alle verschillende kanten. Omdat ik een beetje zingeving probeer te vinden in mijn job, ben ik heel blij dat ik de serie heb mogen maken. Iets wat er echt toe doet.”

Evi Hanssen met haar gezin:

Wat Hanssens serie en de aandacht op scholen teweeg moet brengen, is dat er normen en waarden over sexting gaan ontstaan. „Die bestaan nog niet. Het bleef tot nu toe bij constateringen als ‘ach ja, wat vervelend dat het gebeurt’. Het probleem is echter diep, groot en uitgebreid. Ik schrok er zelf ook van.”

Sexting hoort nu thuis in de opvoeding

De documentairemaakster zag dat het internet nog meer duister is, dan zij al dacht. „Veel jongeren worden zo gekwetst en daar rust een taboe op. Er wordt niet over gepraat. Geleerd zal moeten worden hoe wij om moeten gaan met social media en wat die normen en waarden daarbij zijn. Het zit nog niet in ‘onze’ opvoeding. Dat is niet gek hoor, want het is nog nieuw.”

Zal sexting door goede voorlichting en lessen op scholen uiteindelijk grotendeels verdwijnen? Hanssen denkt van niet. „Maar dat hoeft ook niet hè? Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Tijdens je opvoeding leerde je tot nu toe dat je bijvoorbeeld niet mag slaan, dat je beleefd moet zijn en dat je anderen moet helpen. Sexting moet een onderdeel van de opvoeding worden. Nu hoor je ‘het meisje heeft er zelf om gevraagd door haar foto’s door te sturen’. Maar het is natuurlijk niet normaal dat de ontvanger die foto’s deelt met anderen. Ik vroeg jongeren tijdens het draaien wat zij doen met een geheim van een een goede vriend, dat hij deelt via whatsapp. ‘Het geheim houd ik natuurlijk voor mezelf’, hoor ik dan. Maar naaktfoto’s van meisjes delen en verspreiden, daar hebben ze geen problemen mee. Het moet zo worden dat die naaktfoto het geheim van die goede vriend is. Die vertel je niet door. Maar nogmaals, het is nieuw. Ik kan de jongeren ook wel weer begrijpen. Zij hebben er nog geen waarden voor. Zij leven in een snoepwinkel waarin alles voorradig is. Je vraagt een meisje om een naaktfoto en zij stuurt het nog op ook. Hoe moet je als jongen daarmee omgaan?”

‘De meeste meisjes doen het’

Hanssen spreekt in de eerste aflevering niet alleen sexting-slachtoffers Kiara en Joline. Ook een deskundige, andere jongeren, een tiener (17) die voor sexting werd opgepakt en zijn moeder komen aan bod. De tiener is zich bij de arrestatie – we schakelen even over van Vlaams naar Nederlands – ‘de pleuris geschrokken’. Maar hij vertelt Hanssen ook hoe gemakkelijk hij de foto’s kreeg en ‘dat de meeste meisjes het doen’.

Wie Help, mijn borsten staan online vanavond bekijkt, krijgt ongetwijfeld met de twee jongsten – Kiara en Joline – te doen. Hoe is dat voor Hanssen als maakster van de serie? „Ik heb dat ook, vooral omdat ik merkte dat hun schaamtegevoel nog zó groot is. Hoe vaak ik ook zei dat ze niets fouts hebben gedaan. Zij hebben iemand vertrouwd en dat vertrouwen is beschaamd. Ik vond het heftig. Kiara en Joline hebben mijn nummer en mogen me altijd bellen.”

Evi deed iets wat niet mag

Volgende week komt grooming als tweede onderwerp aan bod, voor Evi Hanssen misschien wel de spannendste. Ze lokte namelijk een 52-jarige man die zich aan grooming schuldig maakt in de val. Zelf deed zij iets wat tegen de wet is, geeft ze ruiterlijk toe. „De man zat op een chatsite waarop ik mij heb voorgedaan als de 14-jarige Lis. Ik heb daar vrij vlot een afspraak kunnen regelen. Let wel, ik deed me voor als iemand anders en dat mag niet. So don’t try this at home. Maar ik wilde met eigen ogen zien dat het gebeurt. Eerlijk gezegd heb ik tot het laatste moment gehoopt dat die man niet kwam opdagen. Maar ja, hij kwam wel. Een heel gewone man eigenlijk, die op de fiets naar de afspraak kwam.”

Opgepakt is de ‘groomer’ niet. Hanssen: „Ik ben geen politieagent en ik deed iets wat niet mocht. Maar ik wilde iets aantonen. Ik heb de man natuurlijk geconfronteerd en gezegd dat ik achter het profiel schuilging. Hij pakte zijn fietsje en ging weer weg. Achteraf bleek dat de man bij de politie bekend stond.”

Het smaakt naar meer

Hoewel Hanssen werkelijk ‘van alles’ voor radio en tv heeft gemaakt, is zij met recht trots op deze serie. „Ik hoop dat ik over meer belangrijke onderwerpen reportages mag gaan maken. Ideeën heb ik al, maar die houd ik nog even voor mezelf.” Of dit programma in Nederland scoort, vindt ze niet zo belangrijk. „Veel belangrijker is dat het online te zien blijft en dat erover wordt gepraat. Het taboe moet eraf en nieuwe slachtoffers zouden er niet meer mogen zijn.”

Over slachtoffers gesproken… Vorig jaar januari zagen we Evi Hanssen al in aflevering 2 van Wie Is De Mol? geslachtofferd worden en haar tas inpakken. Heeft ze dat kunnen verwerken? In mooi Vlaams: „Haha, ja hoor. Ik heb het een plekje kunnen geven. Maar het was okay, want ik werd daar helemaal gek.”

Help, mijn borsten staan online is vier dinsdagen om 22.10 uur te zien op NPO 3 (BNNVARA).

