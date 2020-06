Verslag van ‘historische uitzending’ VI: ‘Ik trek het boetekleed niet aan’

Vanmiddag gonsde het al door de wandelgangen: VI beloofde een bijzondere uitzending te worden. En dat werd het, waarbij de gemoederen hoog opliepen, evenals op Twitter, waar met name Dries Boussata en Wilfred Genee er niet goed van af komen. En Zwarte Piet wordt wat Derksen betreft Groene Piet. „Ik ben wel een beetje klaar met deze discussie.”

De uitzending van Veronica Inside begint met een intro van presentator Wilfred Genee en Johan Derksen. Derksen wrijft z’n handen alvast warm. „Niet iedere grap valt goed, is wel gebleken de afgelopen week.” Genee wil hem nog temperen. „Rustig aan Johan, we hebben een heel uur te vullen.” Maar Derksen gaat verder. „Ik ga m’n excuses niet aanbieden, trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.”

De toon is gezet, in de eerste minuut.

LIKE VOOR JOHAN DERKSEN! Van alle kanten aangevallen deze uitzending, terwijl hij toch groot gelijk heeft! #veronicainside pic.twitter.com/6sSJmTn6We — Tom (ThomasFan2002YT) (@ThomasFan2002YT) June 22, 2020

Wil je een knuffel? zegt Genee nog, maar nee, dat mag natuurlijk niet, „en is het laatste wat ik wil.”

Zet af dan!

Dan richt Genee zich tot „de mensen die nu kijken en het programma niet kennen.” Waarna Van der Gijp zegt: „Zet af dan!” Of zoals hij iets later in de uitzending zal zeggen: „Het is handig als je een mening over het programma hebt, dat je er dan ook naar kijkt. We maken grapjes, dat is onze charme. Ook over homo’s. Carlo Boszhard appt me vier keer per uitzending dat-ie weer dubbel heeft gelegen.”

Presentator Genee neemt opnieuw het woord en begint met het VI-format kort uit te leggen. „Het plaatje schetsen voor de mensen die het niet kennen.” Zo zorgt Van der Gijp „voor de lach en de relativering” en Derksen is „de man met de scherpe tong, de zeiksnor.”

Genee vertelt dat Van der Gijp en hij afgelopen week naar Johan in het Drentse Grolloo zijn gereden. Praten over de uitzending van vandaag, waar „ruimte voor dialoog” centraal zou moeten staan. En daar horen gasten bij. Alle Oranje-internationals pasten al bij voorbaat, en ook vele oud-internationals bedankten. Hij heeft zelfs Akwasi gebeld, „maar die wilde ook niet komen.”

Natacha Harlequin

Hij wil de gasten voorstellen, waarna Derksen lachend roept: „Leuk voor onze gasten, die zijn dus zevende keus!” Maar nee, dat is niet zo, verzekert Genee. Aan tafel zitten strafrechtadvocaat Natacha Harlequin, dochter van Surinaamse ouders, „dialoog is altijd goed, daarom ben ik hier.” Ook is oud-international Dries Boussatta aangeschoven, van Nederlands-Marokkaanse afkomst. „Ik ben hier omdat we de tijd krijgen, moet ook wel bij zo’n beladen onderwerp.”

Van der Gijp wijst nog even naar de tafel. „We hebben nog steeds die gore snoepjes, dat kun je toch niet maken?!”

Het gesprek komt al gauw op Zwarte Piet en de ophef rondom ‘de grap’ over Akwasi. Derksen blijft bij z’n standpunt dat Akwasi niet had mogen oproepen tot geweld, maar zegt precies hetzelfde te hebben gezegd als hij wit was geweest. En over Zwarte Piet wil hij nog wel even wat kwijt. „Maak er een groene piet van, ik ben wel een beetje klaar met deze discussie.”

Boussata vs. Derksen

De gemoederen lopen regelmatig hoog op, vooral tussen Derksen en Boussata. „Ik heb het idee dat je vaak mensen kwetst zonder dat je het beseft”, stelt Boussata. Een filmpje volgt, waarin uitlatingen van Derksen achter elkaar zijn gemonteerd, met „Wie is er nou voor racisme? Die moeten opgeborgen worden, hoppakee”, als uitsmijter.

Herhaaldelijk vragen aan #johanderksen om empathie te tonen.

Maar ligt de oplossing ook niet deels bij het vergroten van het incasseringsvermogen? Geen woord daarover… #veronicainside #dries — Grano Salis (@salis_grano) June 22, 2020

Harlequin valt over de woordkeuze van Johan gedurende de uitzendingen. „Je hebt het over ‘dié mensen, die steen en been klagen’. Je zou het iets neutraler kunnen zeggen.”

Boussara reageert feller. „Lijkt wel een promotiefilmpje voor Johan Derksen.” Hij heeft de redactie nog gevraagd om een filmpje te maken over alles wat Derksen verkeerd heeft gezegd, „en alle opmerkingen over Marokkanen, maar dat wordt niet getoond.”

Van der Gijp is het absoluut niet met hem eens. „We hebben hier aan tafel nog nooit een Marokkaan geschoffeerd. Als ik door de stad loop, willen ze allemaal op de foto met me.” Derksen reageert op z’n Derksen, inclusief wijzende vinger, waarop een „je hoeft niet zo te wijzen” volgt, dat weer gesust wordt door Genee. Of een poging tot. Boussara gaat verder op een steeds meer beschuldigende toon en laat Derksen op zijn beurt niet uitpraten. Waarop Derksen uitroept: „Ik zit hier met een in zichzelf gekeerde Marokkaan te lullen!”

Ruud Gullit

Van der Gijp heeft Ruud Gullit gebeld, „zijn beste vriend” waarmee hij „vier jaar een kamer heeft gedeeld.” Om dat racisme even te peilen en Gullit zei toen: „Het valt niet mee, René. Ben jij een racist, René? Nee? Houd het dan daarbij. Meng je verder niet in de discussie.” Harlequin vindt dit te simplistisch en legt geduldig haar standpunt uit. „We leven in een maatschappij met allerlei ‘Tusseninsels’”, net zoals haar eigen zoon van haar en haar „blonde man met blauwe ogen.” „Die kinderen groeien nu op. Daarom vraag ik aan je Johan: persoonlijk heb ik het idee dat je geen racist bent. Maar kun je empathie opbrengen? Ik maak me zorgen over dit land.”

@nharlequin speelde een prachtrol bij #veronicainside . Als een soort real time relatietherapeut, en ze nam zichzelf ook mee.

Gewoon een sessie. Sterke en originele insteek.

Gaaf voor de lef, en fijn dat ze er zat.

Eens of oneens maakt niet uit. Zij was de gespreksleider.#LeukTV — DiffuseDivus (@DiffuseDivus) June 22, 2020

Oranje

Het gesprek komt op Oranje. Derksen: „Ik neem ze helemaal niet serieus. Diezelfde jongens die nu een ethisch statement maken, gaan straks het Wilhelmus zingen in Qatar. Mensen worden daar als slaven behandeld en ik maak een grap over Akwasi en iedereen valt daarover. Joh, flikker toch op.” Later zegt hij nog: „ik zou willen dat ze een ethisch statement tegen Qatar zouden maken.”

Het komt weer op ‘die mensen, die steen en been klagen.’ Derksen: „Daar zit geen kwade bedoeling achter.” Dat zit er nooit bij hem, beaamt Genee. „We zitten hier nu twaalf jaar met elkaar en hebben een band met elkaar, we zijn familie. Je bent gewoon een goed mens, Johan.”

Kampen

Ook de twee kampen op social media passeren de revue. „Er is een soort nationale mediastrijd met twee kampen die zo onsmakelijks is, een soort socialmedia-oorlog. Als een verkeerde grap van mij de oorzaak is, vind ik dat heel vervelend.”

Het programma nadert het einde, ‘empathie’ lijkt het sleutelwoord. „We moeten het blijven proberen”, concludeert Genee. „Maar we moeten wel onszelf blijven”, zegt Derksen ad rem. „Wees gewoon wie je bent, maar wel rekening houdend met een ander”, besluit Harlequin.

Genee: „Dan zijn we er.”

Twitter

Op Twitter kon vanmiddag de ‘voorpret’ al beginnen, waarbij #IkKijkVanavondVeronicaInside een geliefde hashtag bleek.

Tijdens de uitzending werd er lustig op los getwitterd en was #VeronicaInside trending met bijna 23.000 tweets, and counting. Velen stoorden zich aan de houding van Wilfred Genee en noemden het een Derksen-tribunaal.

Ik hou van de luchtigheid en ongenuanceerde grappen van VI. Dit Derksen tribunaal vond ik echt weerzinwekkend, wat voor land is dit eigenlijk? #veronicainside — Marco Mulder (@MarcoMulder82) June 22, 2020

Veel reacties

Dat VI en de ontstane ophef eromheen leeft onder de Nederlanders, blijkt wel uit de reacties op eerdere artikelen van Metro, met ‘leescijfers’ die hoger dan gemiddeld liggen. Ook de post op social media, met de vraag of mensen vanavond zouden gaan kijken, riep veel reacties op, met name van mensen uit ‘kamp Johan’.

„Normaal kijk ik niet, maar vandaag wel: om Johan te steunen. Zou elke Nederlander moeten doen, voetbalfan of niet.”, schrijft iemand op Facebook. En dat er geen reclame tussendoor komt, wordt bij velen met open armen ontvangen. „Helemaal fantastisch! Eindelijk geen reclame! Johan, ga zo door!!” En sommigen maakten er zelfs een bescheiden feestje van. „Hier met de hele buurt. Soort minitribune gebouwd. 40 man bij ons in de tuin, zie het als een vervanging van het EK. En allemaal eensgezind: tegen oranje, voor Johan.”

Kijkcijfers vorige weken

Vorige week trok VI 609.000 kijkers, met een kijkdichtheid van 9, 6. Verreweg het best bekeken programma op Veronica die avond. De week ervoor, maandag 9 juni, keken er 645.000 mensen. Vanavond zal ongetwijfeld een nieuw kijkcijferrecord zijn gezet.

