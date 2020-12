Hugo de Jonge gefotografeerd voor interview – Twitter gaat los

Je zal Hugo de Jonge maar zijn. Moeilijke baan – misschien wel de zwaarste van Nederland – net gestopt als lijsttrekker van het CDA én heel Twitter maakt je belachelijk. Net dat laatste gebeurt nu, en dit is zeker niet de eerste keer. Vaak na een persconferentie krijgt de minister ook flink wat ‘grapjes’ over zich heen.

Het zit zo: de zorgminister werd voor een interview in het Algemeen Dagblad op de foto gezet, ook met zijn vrouw. Twitter gaat nu aan de haal met een paar van die foto’s, bijvoorbeeld eentje waarin De Jonge in een stoel zit en schrijft op een map.

„Lekker schrijven op een plastic mapje”, schrijft iemand bij de foto. En dat de pen nog „ingeklikt is” helpt volgens Twitteraars ook niet.



Het helpt ook niet als je pen nog ingeklikt is https://t.co/LKTxSrzcav — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) December 23, 2020

‘Hide the pain Hugo’

In het interview vertelt De Jonge over zijn vrouw, het CDA, en zijn keuze om te stoppen als lijsttrekker. Twee dagen voor het vaststellen van de lijst voor de verkiezingen, vertelde de minister de partij dat hij ze zou verlaten. Als lijsttrekker, tenminste. In het AD zegt hij dat hij z’n vrouw het eerste vertelde over het besluit. „’Weet je het zeker’, zei ze nog.”

En dan dus de foto’s. Toegegeven, ze zijn een beetje stock-achtig, misschien hier en daar een beetje té in scène gezet. Maar Twitter kan ze totaal niet waarderen en ‘op z’n Twitters’ wordt er dan ook gereageerd. Iemand vergelijkt de minister zelfs met ‘Hide the pain Harold’, een man wiens foto viraal ging. Dat is voornamelijk omdat hij veelal ongemakkelijk lacht, alsof hij eigenlijk ergens enorme pijn heeft. Lachen als een boer met kiespijn, dus.



Weer een ander zet een paar foto’s uit het artikel – vrolijk, breed lachend – naast een foto van De Jonge in de Tweede Kamer. Daar kijkt hij iets minder vrolijk. Niet erg verrassend, trouwens, als je nagaat wat z’n baan is. „Een goede balans tussen werk en privé is anders heel goed voor je gezondheid hoor.”



Een goede balans tussen werk en privé is ander heel goed voor je gezondheid hoor. pic.twitter.com/jzI7MrC3Ht — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) December 23, 2020

‘Kerstfoto uitgelekt’

De foto’s zijn in ieder geval wel in kerstsfeer. Dat vindt ook Mitchell, die denkt de volledige kerstkaart van de minister gevonden te hebben.



Maar gelukkig voor De Jonge is er ook nog een positieve reactie, al is het niet goed te peilen of dat sarcasme is. „Wat een fijne fotoshoot nou toch!”



Wat een fijne fotoshoot nou toch, #hugodejonge ! Zijn er nog meer foto's of hebben we alles? pic.twitter.com/DdQnevQhGl — Kees Jan Sloff (@robotnikonline) December 23, 2020

