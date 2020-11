Onverwachte vondst bij top Mount Everest: ‘Verontrustend’

De berg, die zelfs z’n eigen Twitter-account heeft waarop mensen van alles kunnen vragen, had al een twijfelachtige ‘vuile’ reputatie. En die is nu nog vuiler geworden. Niet echt topnieuws dus, voor de Mount Everest, de berg die al door ruim 6500 mensen is beklommen.

Onderzoekers hebben dicht bij de top van de Mount Everest sporen van microplastics gevonden. De kleine plastic deeltjes zijn vermoedelijk afkomstig van spullen die worden gebruikt door de honderden mensen die elk jaar in de Himalaya de hoogste piek ter wereld beklimmen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het milieutijdschrift One Earth. Dumpplek De drukke route naar de 8848 meter hoge top heeft al de bijnaam 'de hoogste dumpplek ter wereld' omdat deze bezaaid is met fluorescerende tenten, afgedankte klimuitrusting, lege gasflessen en zelfs bevroren uitwerpselen. Maar bij de eerste studie over microplastics op de Everest, die werd geleid door een onderzoeksteam van de Universiteit van Plymouth, zijn de vervuilingen tot 8440 meter boven de zeespiegel gevonden. Het zou gaan om twaalf microplastische vezels per liter sneeuw. Just curious, do you need a permit to hike to the base camp? — John (@minutes2midnig1) October 26, 2020

„De monsters toonden significante hoeveelheden polyester, acryl, nylon en polypropyleenvezels", vertelt onderzoeker Imogen Napper. „Het verraste me echt om microplastics te vinden in elk sneeuwmonster dat ik heb geanalyseerd. Bij de Mount Everest dacht ik altijd aan afgelegenheid en ongereptheid. Het feit dat we de omgeving van de top van de hoogste berg vervuilen is een echte eye-opener." Mensen reageren op het nieuws. „Fascinerend en verontrustend tegelijkertijd." En: „Mensen staan nu bekend om het vervuilen van de aarde vanaf de diepste oceaanbodem tot de hoogste piek." fascinating and disturbing at the same time — Lojek.O (@lojek_o) November 20, 2020

Microplastic pollution found close to summit of Mount Everest – Humans are now known to have polluted the Earth with plastic from the deepest ocean trench to the highest peak Study by @Imogennapper et al Story by me#plasticpollution https://t.co/enAfBnO6bp — Damian Carrington (@dpcarrington) November 20, 2020

Mount Everest-trivia



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The tallest mountain in the world is Mount Everest! #traveltuesday Trivia — whereivebeen (@whereivebeen) April 15, 2009

Behalve dat de Mount Everest de hoogste berg ter wereld is (op Mars staat overigens wel een berg die nog véél hoger is) en dat de berg vernoemd is naar Sir George Everest, weten niet veel mensen dat de tijd nog net wat sneller vliegt op de top van de Mount Everest (vergeleken met zeeniveau). Heeft alles met de relativiteitstheorie van Einstein te maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Olympus Mons is about 2.5 times taller than Mount Everest. #trivia pic.twitter.com/8DZCIGrJP2 — Corgific (@Corgific) October 24, 2016



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Einstein’s theory of relativity states that the closer one is to the Earth, the slower time goes. A year goes by 15 microseconds faster at the top of Mount Everest than it does at sea level Subscribe us on YouTube: https://t.co/lMD9FP4t5h

#facts #space #earth #time #genius pic.twitter.com/dJr9thOq6U — The Reveal (@thebestreveal) January 9, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even more mountain trivia: Mount Everest was named after Sir George Everest, the British surveyor-general of India, in 1865. — Nezuntoz Cafe (@Nezuntoz) August 7, 2011

