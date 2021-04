Versoepelingen, drukte en doodsbedreigingen: bekijk hier het belangrijkste nieuws van vandaag

Het is een zonnige woensdag, en de allereerste terrasdag na maanden. Misschien heb je dus wel wat beters te doen dan de hele dag op je telefoon kijken, maar wil je desondanks op de hoogte blijven. Dan hebben wij de ideale oplossing voor je: onze Metrobot. Die vertelt je binnen een paar minuten van welk nieuws je echt op de hoogte moet zijn. Ga er even lekker voor zitten, want er is een hoop gebeurt.

Over dit nieuws praat onze Metrobot je vandaag bij:

De terrassen gaan weer open, maar burgemeester Femke Halsema van Amsterdam waarschuwt terrasgangers. Zij moeten zich namelijk wel aan de coronamaatregelen houden. Handhavers, boa’s en politieagenten vrezen overvolle terrassen. Als horecaondernemers klanten moeten wegsturen, ontstaat er misschien een ruzie, of weigeren mensen weg te gaan. De voorzitter van politievakbond ACP zegt dat de handhavers er niet zijn om terrassen leeg te ruimen. Vanaf vandaag hoef je geen afspraak meer te maken om te winkelen. Dat zorgt in een aantal grote steden in Nederland voor lange rijen. Bij bijvoorbeeld de IKEA in Barendrecht en de Primark in Rotterdam staan honderden mensen in de rij. Op social media zijn mensen verbaasd dat dit wel mag, maar een concertbezoek levensgevaarlijk zou zijn. Op verschillende plekken in Nederland was het gisteren, tijdens Koningsdag, erg druk. Niet gek, want er waren geen evenementen en het was lekker zonnig. Dus trokken mensen naar parken, bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam, maar daar werd het zo druk dat de politie moest ingrijpen. Op beelden is te zien dat dat soms nogal hardhandig gebeurt, en daar is ophef over ontstaan. Samantha Steenwijk speelt haar rol als verrader in het RTL-programma De Verraders erg goed. Zo goed, dat ze doodsbedreigingen ontvangt. Nu heeft ze soms spijt van haar deelname aan het programma. Aangifte gaat ze niet doen, maar het doet haar wel wat. Ook gaat het haar nu ‘een beetje te ver’, zegt ze. Op Twitter gaan berichten rond dat FVD-leider Thierry Baudet besmet zou zijn met corona. Bewijs is er niet, en sterker nog: het is waarschijnlijk niet waar. Toch heeft Twitter weinig aanleiding nodig om los te gaan, en mensen posten allerlei beterschapsberichten voor de politicus, onder #BeterschapThierry.

Dat was het voor vandaag! Als je meer wil weten over één van deze stukken, of op zoek bent naar ander nieuws, bekijk dan gerust even onze site.