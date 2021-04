Thierry Baudet zou corona hebben, onder #BeterschapThierry gaat Twitter los

Die arme Thierry Baudet. Hij zou, volgens berichten op Twitter, geveld zijn door het coronavirus. Echt bewijs is er niet (en neem dit bericht ook zeker niet als ‘bewijs’), maar Twitter smult er in ieder geval van. Onder #BeterschapThierry plaatsen mensen ‘sympathieke’ boodschappen voor de FvD-leider.

Er zit ook een tweet bij die lijkt op bewijs: een gesprek tussen Thierry Baudet en iemand aan wie hij zijn positieve resultaat vertelt. Nogmaals: of dat echt Baudet is, is niet zeker. Een nepgesprek is zo gemaakt. In het gesprek vertelt iemand onder de naam van Baudet dat hij positief is getest. „Wou geen gekloot krijgen in de tk (Tweede Kamer, red.) dus moest wel.” De andere persoon zegt dat hij uit het bron- en contactonderzoek van de GGD gehouden wil worden, waarop ‘Baudet’ „spreekt voor zich” antwoordt.

Tot slot zegt de persoon morgen weer op kantoor te zijn, „even een pruik op en gaan”.



Ik krijg net van een vertrouwelijke bron deze convo binnen. Nu staat het hier, dus het moet wel waar zijn. #beterschapthierry pic.twitter.com/vi2Nxu4BOo — Vizier op Wappies (@VizierOpWappies) April 27, 2021

#BeterschapThierry

Meer aanleiding dan dit hoef je Twitter niet te geven om los te gaan. „Het staat hier dus het is waar”, vinden veel mensen dan ook. „Ik lees op Twitter dat Thierry Baudet Corona heeft, dus het moet wel waar zijn. (Factcheck niet nodig natuurlijk)”, schrijft een ander. En of het nou waar is of niet, iemand vindt #BeterschapThierry „ook een goede wens wanneer hij lichamelijk gezond is”.



#beterschapthierry vind ik een ook goede wens wanneer hij lichamelijk gezond is. — Guus Kuijer (@GuusKuijer) April 28, 2021



Zojuist bevestigd door spoedarts, Baudet heeft covid #beterschapthierry pic.twitter.com/B2XGAtm9gK — Robert Berg (@TooriNL) April 28, 2021



Thierry vlak voordat hij werd opgenomen op de IC. Nog 1 keertje vleugel-diving. #beterschapthierry https://t.co/epkr5GaW3T — Sjaak team #MoederFart💨 (@jvtr) April 28, 2021

Jelmer wijst erop dat ook hij dus niet weet of het echt waar is dat Baudet corona heeft: „Maar dat boeit hem ook nooit.”



Weet ik veel of het echt waar is. Maar dat boeit hem ook nooit. — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) April 27, 2021



Oh nee hij heeft corona. Snel een drankje drinken van 7 druppels biologisch lavendelolie, een thee lepel maanzaadjes, 3 halve druiven en een scheut koffiemelk. Oh en vergeet de aardappelstaafjes in de sokken niet. Dan is hij zo beter #stondoptwitter #beterschapthierry #antivax — heartgem (@HeartGem6) April 27, 2021

Zelfs Gerri Baudet, de ‘broer’ van Thierry Baudet, is van de partij: „Lieve broer ook ben ik het niet altijd met je eens, ik hoop dat je snel beter wordt.” Gerri is een typetje van Arjen Lubach, en presenteerde in Zondag met Lubach het GVD-journaal.



#beterschapthierry lieve broer ook ben ik niet altijd met je eens hoop ik dat je snel beter woord — Gerri Baudet (@GerriBaudet) April 27, 2021

Baudet besmet?

Begin april was er al gedoe rondom coronabesmettingen in de Tweede Kamer. Toen liep ex-verkenner Kajsa Ollongren met de beroemde notities onder haar arm naar de auto, toen ze de uitslag kreeg. Daarop moesten alle fractievoorzitters in quarantaine, omdat ze met haar in gesprek waren geweest. Destijds peinsde Baudet daar niet over. Volgens zijn woordvoerster „omdat hij niet gelooft in het gevaar van corona”. Bovendien zijn de PCR-tests volgens Baudet onbetrouwbaar.

Er is nu al bijna een maand verstreken sinds Ollongren positief testte, dus van haar zal Baudet het niet hebben. En gisteren, tijdens Koningsdag, gooide de FvD-leider er ook nog een tweet uit: „Trots op iedereen die vandaag heeft staan feesten!” Iemand reageert: „Geveld door de killergriep en dan dit zeggen?”



