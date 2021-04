Luizenmoeder-film door versoepelingen eerder in bios dan verwacht

Leuk nieuwtje voor fans van De Luizenmoeder: de film gaat eerder in première dan verwacht. Dat betekent dus nog voor de zomer smullen van het wel en wee van juf Ank, de ouders, Nancy en alle anderen die op een of andere manier verbonden waren aan De Klimop.

De film van de populaire serie De Luizenmoeder is vanaf 30 juni in de bioscopen te zien. Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekend. Eerder leek het erop dat Luizenmoeder – de film pas in het najaar te zien zou zijn vanwege de sluiting van de bioscopen, maar gezien de ingezette versoepelingen lijkt dat nu eerder te kunnen.



YESSSS!!! Goedenavond lieve allemaal❣

'Het mooiste en leukste nieuws van de dag'

Er komt een #Film over de #Luizenmoeder 🎥

❤❤❤❤❤❤❤ — RTkoningin van EntXP (@AnnaBerdina) February 5, 2020

De Luizenmoeder

In de film is directeur Anton (Diederik Ebbinge) er niet meer op basisschool De Klimop. Daarom probeert juf Ank (Ilse Warringa) de boel weer op de rails te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot: er is onderbezetting, corona heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen.



Whoa, wat een geweldig nieuws! 👍

Veel succes! — Dennis (@D_in_the_Double) June 13, 2020

Regiedebuut Ilse Warringa

Met de film maakt hoofdrolspeler Ilse Warringa haar regiedebuut. Vrijwel alle vaste castleden van de serie keren terug. Een nieuwe toevoeging aan de cast zou actrice Beppie Melissen zijn, al is niet bekend wie zij gaat spelen. Over De Luizenmoeder De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en vertelde over het wel en wee op basisschool De Klimop, waar juffrouw Ank en directeur Anton de scepter zwaaien. De serie trok wekelijks vele miljoenen kijkers en werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf. Ook Johan Derksen smulde ervan. Na twee seizoenen stopte de serie, onder meer omdat schrijver en acteur Diederik Ebbinge geen zin meer had.



