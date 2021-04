Ophef om ‘vechtende’ politieagenten bij drukte tijdens Koningsdag

Het was op verschillende plekken in ons land flink druk tijdens Koningsdag. Dat is niet gek, want het was erg zonnig en er vonden geen grote evenementen plaats. Dus trokken mensen naar parken, zoals het Vondelpark in Amsterdam. Daar moest de politie en de Mobiele Eenheid (ME) uiteindelijk de feestgangers wegsturen. Maar nu is er ophef om beelden die rondgaan op social media, waarop sommige agenten hardhandig ingrijpen.

Aan de filmpjes is overigens niet te zien of agenten de mensen die worden belaagd al meerdere keren hebben gevraagd om op te stappen. Dat was bijvoorbeeld in genoemd Vondelpark via oproepen uit luidsprekers op politieauto’s het geval.

Kamervragen over politiegeweld?

Na het zien van de beelden vragen veel mensen op Twitter zich af waar het heen gaat ‘met dit land’. Zo schrijft Joost Niemöller: „Man, man, man. De beelden die binnenkomen van het politiegeweld overal in Nederland. Dat gaat echt alle perken te buiten. Kamervragen?” Op de video die hij deelt, is te zien hoe agenten een vrouw in de Jordaan hardhandig meetrekken en daarna met wapenstokken inslaan op de man die bij haar stond. Onder luid geroep en veel gescheld houden drie agenten de vrouw in bedwang. Omstanders roepen: „Wat ben je nou aan het doen man?”.

„Het maakt mij niet uit wat hieraan vooraf is gegaan. Dit is disproportioneel. Deze vrouw vormde geen dreiging. Zinloos geweld”, schrijft iemand over dit incident.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Man, man, man. De beelden die binnenkomen van het #politiegeweld overal in Nederland. Dat gaat echt alle perken te buiten. Kamervragen? Van de media hoeven we het niet te hebben namelijk. https://t.co/QIN4ksq4FQ — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) April 27, 2021

Politie in parken tijdens Koningsdag

Ook in Breda gaat het mis: op beelden is te zien hoe mensen tijdens de zonnige Koningsdag in een park zitten, wanneer er agenten aan komen rennen. „Hier krijg je toch rillingen van, als je ziet hoe je land ervoor staat”, schrijft iemand dan ook. Ook te zien: feestvierders die op een kleedje aan het genieten zijn van de zon en halsoverkop de benen moeten nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En in Amsterdam moest de ME dus ingrijpen in het Vondelpark, omdat aanwezige feestgangers zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Het was er veel te druk. Op beelden is de actie van de ME te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ME treedt op rondom Vondelpark pic.twitter.com/K803unaILa — Vincent van Rijn (@VincentvanRijn_) April 27, 2021

Politiegeweld

In Arnhem was ’s ochtends al een noodverordening afgekondigd, omdat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC daarheen zouden komen om de harde kern van Vitesse te treffen. Daar had de gemeente aanwijzingen voor. Daarnaast is in de stad een demonstratie aangemeld door een groep die zich ‘Weg met dit kabinet’ noemt. Die mocht doorgaan, maar ook in Arnhem greep de politie in. „Zo dan! Wat hebben die agenten op in Arnhem? Eén lijkt totaal door gedraaid te zijn”, schrijft iemand bij beelden van agenten die op een groep luid scheldende betogers aflopen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo dan! Wat hebben die agenten op in #Arnhem ? 1 lijkt totaal door gedraaid te zijn. Bizar wat voor puinhoop Rutte van dit land gemaakt heeft !#koningsdag2021 #politiegeweld pic.twitter.com/I7xSGxcLtx — Mark Miyek (@WaxTomCat) April 27, 2021

Iemand gooit iets naar een agent, waarop ze de achtervolging inzetten. Er wordt over en weer geslagen en geduwd, maar om één bepaalde agent ontstaat een hele hoop ophef. Hij staat namelijk duidelijk op beeld met gebalde vuisten, en te zien is hoe hij omstanders een tik verkoopt. „Deze agent is een schande voor de politie. Dit is geen diender maar een ordinaire straatvechter”, vindt iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze agent is een schande voor @Politie

Dit is geen diender maar een ordinaire straatvechter. Ook dit soort types zullen voor de rechter hun straf niet ontlopen.#politiegeweld #politie pic.twitter.com/CnCjngyHaU — ⚓ zijlo 🇳🇱 (@zijlo1) April 27, 2021

Andersom: politieagenten aangevallen

Andersom kan het ook, zoals bij het beëindigen van een feest in een bos bij het Friese Oudemirdum. Agenten werden gisteravond bij de ontruiming belaagd door de aanwezigen. Eén agent raakte hierbij lichtgewond en er zijn dienstvoertuigen beschadigd. Er zijn acht mensen aangehouden, anderen worden nog gezocht.