Turnrapport: slachtoffers verdienen excuses en compensatie

De Nederlandse gymnastiekbond (KNGU) moet officiële excuses maken aan gymnasten die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren van coaches. Het onafhankelijke rapport ‘Ongelijke Leggers’ maakt dat vandaag pijnlijk duidelijk.

Het rapport werd vandaag gepresenteerd door onderzoeksbureau Verinorm. Uit het voorafgaande onderzoek bleek dat er te vaak sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Naast de officiële excuses bevestigt het rapport ook dat een financiële tegemoetkoming op zijn plaats is. Deze tegemoetkoming is dan met name voor het leed dat met name een aantal oud-topturnsters is aangedaan.

Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn de hoofdonderzoekers en deden vanaf september 2020 onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Zij deden dit in opdracht van de KNGU, terwijl het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderzoek financierde. Opvallend detail hierbij is dat de naam van het rapport verwijst naar de horizontale steunen van de brug die in de gymnastiek veelvuldig wordt gebruikt.



Reactie van KNGU

Voorzitter van gymnastiekbond KNGU, Monique Kempff, reageert gereserveerd op de uitkomsten. „We gaan er serieus naar kijken en binnen onze mogelijkheden daar alles aan doen”, waarmee zij doelt op de compensatie. Maar het is een complex verhaal, erkent Kempff aan persbureau ANP: „Wij kennen de aanbevelingen van het rapport ook nu pas. De vergoeding is lastig, ook omdat onze financiële middelen beperkt zijn.” Dus ook nu kijkt de bond naar de overkoepelende autoriteiten. „We kunnen het niet alleen en zullen ook een beroep moeten doen op gemeenten, op VWS en NOC*NSF”, zo verzekert zij.

Reacties van turnster

Voormalig topturnster Stasja Köhler is blij met de erkenning van de gymnastiekbond dat het veel te lang niets heeft gedaan met signalen over verbaal en fysiek misbruik in de sport. Ook de excuses die de KNGU heeft gemaakt, ziet ze als positief. „Die erkenning komt veel te laat, maar is wel belangrijk en heel fijn”, zei ze bij de NOS.

Köhler maakte wel een kanttekening. „Deze erkenning en misschien ook een schadevergoeding is denk ik positief voor een grote groep oud-turnsters, maar het is denk ik niet genoeg voor een kleine groep die niet op de radar is gekomen. Ik ken er een paar. Het zijn turnsters die in een isolement leven, met zelfmoordgedachten spelen en die niet hun verhaal durfden te vertellen”, zegt Köhler, die de misstanden in het turnen al jaren geleden aan de kaak stelde en er ook een boek over schreef.

Misstanden in het turnen

De directe aanleiding voor het onderzoek was de Netflix-documentaire Athlete A, over het misbruikschandaal in de Verenigde Staten rond sportarts Larry Nassar en berichten van misstanden wereldwijd in het turnen. Niet veel later bekende de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd. Dat leidde tot tal van verklaringen van Nederlandse oud-turnsters waarbij andere coaches werden beschuldigd. Een aantal turnsters had al eerder gesproken over wantoestanden, maar de beschuldigde coaches bleven nog jaren actief.