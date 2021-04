Kijkers van De Verraders absoluut niet blij met Samantha Steenwijk: ‘Naaistreek’

Oh, oh, oh, daar gaan we weer. De spanningen bij tv-programma De Verraders lopen hoog op. Niet alleen onder de kandidaten en verraders zelf, ook de kijkers kunnen zich niet inhouden. Na de jongste aflevering zijn ze zelfs zó boos op Samantha Steenwijk, dat ze „niet meer fatsoenlijk” naar haar kunnen kijken.

Zelfs presentator Tijl Beckand kon het niet laten om Steenwijk even toe te spreken. „Je bent een cold hearted bitch”, zegt hij dan ook tegen haar. „Dat weet ik”, antwoordde ze, „ik haat mezelf”. En dat ze nu een ‘cold hearted bitch’ wordt genoemd én dat kijkers haar liever zien gaan dan komen, is niet zonder reden. Ze stak namelijk een mes – zeg maar gerust zwaard – in de rug van mede-verrader Holly Brood.



Als blikken konden doden, was Samantha door Holly zojuist 394729 keer vermoord #DeVerraders — Eline. (@lienwijn) April 24, 2021

Messteek in de rug bij De Verraders

Tijdens de dagelijkse raad kiezen alle deelnemers aan het programma namelijk steeds één persoon die zij als verrader verdenken. Wie de meeste stemmen krijgt, moet vertrekken. En deze keer kreeg Brood wel erg veel stemmen. Ze probeerde nog te doen alsof ze de onschuld zelve was, maar dankzij Steenwijk was dat voor niks. Want wie gaf de beslissende stem? Juist, de vrolijke zangeres. Dus kon Brood haar koffers pakken en bleef Steenwijk als enige verrader achter. Maar of dat nou zo slim is?

Nu moet zij als enige verrader namelijk alles zelf beslissen, en kan ze geen snode plannetjes smeden met Boot en Brood, want die heeft ze er allebei uitgewerkt. Kees Boot zei al dat hij en Brood „een monster” in huis hadden gehaald, door Steenwijk een verrader te maken. Nu krijgt hij zijn ultieme gelijk.

Maar het is niet alsof de laatst overgebleven verrader haar daden zelf leuk vindt: „Het gaat heel slecht, oprecht.” Ook zei ze dat het programma voelt als ‘een grote villa Volta’. „Dat doet mij wel wat, heel veel zelfs.”



Nee Samantha we vergeven je niet #deverraders — ikbenivana (@ikbenivana1) April 24, 2021

Steenwijk verrader maken ‘is een grote fout geweest’

Kijkers nemen haar deze ‘naaistreek’, in hun woorden, niet in dank af. En dat is nog zacht uitgedrukt. „Wat een naaistreek van Samantha tegenover Holly. Ze wist al dat ze Holly niet meer kon redden als haar hele roddelgroep er nog in zit”, schrijft een De Verraders-kijker. Volgens haar had Loiza Lamers of Chatilla van Grunsven er beter uit gekund. „Samantha verrader maken is een grote fout geweest”, merkt Michiel op. „Heel zuur, want Kees, Holly en Diederik (Jekel, red.) hadden het tot dat punt echt goed voor elkaar. Na vanavond liggen ze er alledrie uit. Voelt heel oneerlijk.”



Wat een naaistreek van Samantha tegenover Holly. Ze wist al dat ze Holly niet meer kon redden als haar hele roddelgroepje er nog in zit. Chatilla of Loiza had eruit gemogen van mij. #deverraders — Kayra (@Swanqueenxstar) April 24, 2021



Samantha verrader maken is een grote fout geweest. Heel zuur, want Kees, Holly en Diederik hadden het tot dat punt echt goed voor elkaar. Na vanavond liggen ze er alledrie uit. Voelt heel oneerlijk. #DeVerraders — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) April 24, 2021



Samantha "ik had geen keuze"?! Wtf, dat had je wel, wat een naaistreek!!! #deverraders #verraders — Remi Hindriks (@remihindriks) April 24, 2021

Reactie Steenwijk

Ook verrader Steenwijk zelf heeft lucht gekregen van de ophef, en plaatst op Twitter een reactie. „Jeetjemina wat een aflevering weer van De Verraders“, begint ze. „Ik weet af en toe niet meer waar ik het zoeken moet. Het is natuurlijk in eigen vlees snijden om je eigen geloofwaardigheid wat groter te maken”, probeert ze haar daad goed te praten.



Lieve mensen,met pijn in mijn hart moest ik dit spel zo spelen.

Ik heb nooit mijn bondjes bij de getrouwen willen verbreken, dan had ik hun moeten verraden en ik wilde hun trouw blijven.Zij waren mijn eerste ‘partners in crime’ ❤️

Lieve @hollymaebrood ik hou van je!#DeVerraders pic.twitter.com/LfMMqpBHoo — Samantha Steenwijk (@Samantsteenwijk) April 24, 2021

Maar er blijkt al snel dat haar volgers die poging niet gelukt vinden: „Je hebt voor velen het kijkplezier verpest. De verraders waren een sympathiek team. Jij was de verrader onder de verraders. Je kon anders. Dat je het niet deed zegt veel. Ook in een spelletje.” Een ander: „Hmm, is een spel dat weet ik. Maar je komt niet echt empatisch over. Je andere kant blijkbaar. Mijn kijk op jou is toch veranderd.”

‘Hoef volgende week niet te kijken’

En het zit sommige andere kijkers van De Verraders wel érg hoog, want die zeggen nu niet meer te kijken naar het programma. „Als Samantha straks Holly er uit stemt, dan hoef ik volgende week niet te kijken”, schrijft iemand. Zou ze zich aan haar belofte houden? Een ander vindt dat Steenwijk haar rol als verrader goed speelt, maar dat dat „het programma niet leuker maakt”.



Als Samantha straks Holly er uit stemt, dan hoef ik volgende week niet te kijken. #deverraders — abbey (@Mrsjonesssssss) April 24, 2021



Beste Samantha… dit was vanaf dat je bij de club mocht, je opzet. Hou op met vergeef me, kan er niks aan doen, bla bla.

Goed gespeeld, maar t heeft het programma niet leuker gemaakt. #DeVerraders — Saskia (@swekema) April 24, 2021



Sinds Samantha verrader is vind ik het programma niet meer leuk. Ik hou niet van matennaaiers. #deverraders — Jacky (@Maddoxx_66) April 17, 2021

En tot slot iemand die wel heel sterke woorden in de mond neemt: „Vanaf nu kan ik nooit meer fatsoenlijk naar Samantha kijken. Door haar is dit hele seizoen kut.”



Vanaf nu kan ik nooit meer fatsoenlijk naar Samantha kijken. Door haar is dit hele seizoen kut #deverraders — Zara Icy (@zara25729283) April 24, 2021

Wil je De Verraders terugkijken? Dat kan hier.