Lange rijen bij Primark en IKEA, ‘maar concertbezoek is levensgevaarlijk’

Vanaf vandaag kun je weer gewoon spontaan naar een winkel, en hoef je geen afspraak te maken. Dat zorgt voor extra drukte. Zo staan in enkele grote steden in Nederland lange rijen buiten met wachtende klanten. Bij sommige winkels mag er pas weer iemand naar binnen als een andere klant de winkel verlaat.

Ook bij de IKEA in Barendrecht wachten veel mensen tot ze naar binnen mogen. Per 25 vierkante meter mogen winkels één klant ontvangen. In het centrum van Rotterdam en Den Haag ontstaan daardoor vooral bij kledingwinkels lange rijen. Vooral de Zara, Primark, warenhuis TK Maxx, JD Sport, Stradivarius, sneakerwinkel Snipes en de Action zijn populair in de havenstad.



De mega-Primark is vol. Pas als iemand naar buiten gaat, mag er weer iemand naar binnen. Dit is de rij. Hoekje om, langs Donner en dan tot Coolsingel. pic.twitter.com/3QVoBWCuD9 — Adrianne de Koning (@adrianne010) April 28, 2021

Drukte bij winkels

Ook in Den Haag hadden veel mensen shopplannen gemaakt. Op de Grote Marktstraat, waar onder meer De Bijenkorf en HEMA zitten, hebben winkels voorzorgsmaatregelen genomen met hekken en tape op de grond. Maar er zijn ook genoeg winkels waar mensen wel kunnen doorlopen. Het zijn vooral ketens als Bershka, TK Maxx, Stradivarius en Primark waar rijen staan.

Maar in de smalle Spuistraat in Den Haag is het vrij rustig. Alleen bij twee winkels staat een rij, daar verkopen ze sportkleding en -schoenen. Het overgrote deel van het winkelpubliek houdt zich aan de aangegeven looprichting.

Volgens RTV Rijnmond (en foto’s op Twitter) staan er IKEA Barendrecht „honderden mensen in de rij”. IKEA laat weten „alles in goede banen te leiden met onder meer dranghekken en borden die aangeven om 1,5 meter afstand te houden”. Medewerkers van de Zweedse meubelgigant herinneren klanten eraan afstand te houden en de hygiënemaatregelen na te leven.



Volgens mij is de corona pandemie nog niet voorbij maar nu zeker niet. #IKEA #primark pic.twitter.com/7cIFHuCTEi — Edwin Wielenga (@EdvdPetteflet) April 28, 2021

Mocht de wachttijd te hoog oplopen, zal IKEA de klanten vragen om op een later moment terug te komen. „We zijn zeven dagen per week open, dus als het erg druk wordt dan kunnen mensen beter een andere keer komen”, laat een woordvoerster weten.

‘Gekkenhuis bij IKEA, maar concertbezoek is levensgevaarlijk’

Volgens columnist en schrijver Nico Dijkshoorn laat deze situatie de kromheid van het coronabeleid zien. „Rij van 150 meter voor de Mega Primark, gekkenhuis bij IKEA, in de rij bij de terrassen, maar museumbezoek en concertbezoek vindt deze regering blijkbaar levensgevaarlijk”, schrijft hij.



Rij van 150 meter voor de Mega Primark, gekkenhuis bij Ikea, in de rij bij de terrassen, maar museumbezoek en concertbezoek vindt deze regering blijkbaar levensgevaarlijk. #primark #musea — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) April 28, 2021

Een hoop andere mensen vinden de situatie bij winkels ‘belachelijk’. „Sta je dan, in de parkeergarage van de IKEA. En ineens niet meer bang voor een besmetting want de Billy kast is belangrijker. Echt hoor, mensen.”



Sta je dan,

In de parkeergarage van de IKEA,

En ineens niet meer bang voor een besmetting want de Billy kast is belangrijker . Echt hoor, mensen🤦#winkelsopen https://t.co/zsigPUwrvY — Monique #premiervanhetNoorden (@moeva18) April 28, 2021



'En wat heb jij vandaag gedaan?'

'Ik heb een halve dag in een parkeergarage van de IKEA gestaan.'

'Waarom?'

'Geen idee.' — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) April 28, 2021

Ook een zorgmedewerker reageert: „Ik word wakker na een nachtdienst te hebben gewerkt, en lees als eerste dat mensen in de rij staan voor o.a. de Primark, Ikea, Action… Mijn enige vraag: why?! Ik hoop niet dat code zwart straks onvermijdelijk is.”



Ik word wakker na een #nachtdienst te hebben gewerkt, en lees als eerste dat mensen in de rij staan voor o.a. de Primark, Ikea, Action…. Mijn enige vraag: why!?!?? Ik hoop niet dat #codezwart straks onvermijdelijk is. #zorg — Arantxa (@arantxavheinde) April 28, 2021

Marktkooplieden ‘met grote lach uit bed gesprongen’

Voor marktkooplieden is vandaag een goede dag: voor hen zijn de regels, net als voor winkels, ook ietsjes versoepeld. Maar die versoepeling heeft er niet voor gezorgd dat het vanochtend te druk werd op markten. Dat zegt voorzitter Louise Wesselius van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Vanaf vandaag mochten ook de marktkramen weer open die niet-essentiële producten verkopen.

„Ik denk dat alle ondernemers met een grote lach uit bed zijn gesprongen en het heel fijn vinden weer op de markten te mogen staan, zeker met dit mooie weer”, zegt Wesselius. In Utrecht en Amsterdam liep de volledige heropening soepeltjes, zegt ze. „Ik heb niet gehoord dat het ergens te druk is op de markten”, meldt de voorzitter van de branchevereniging.

Sinds de lockdown werden ook de regels voor markten aangescherpt. Alleen marktkramen die eten of ‘essentiële’ drogisterijwaren verkopen, mochten open. Verkopers van non-food items moesten hun kraam dichthouden, om coronabesmettingen te voorkomen. De CVAH spande een kort geding aan om heropening af te dwingen, maar omdat het kabinet vorige week de maatregelen versoepelde, kwam er geen uitspraak.