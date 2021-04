Halsema waarschuwt terrasgangers, boa’s vrezen overvolle terrassen

Nog héél even, en je mag weer het terras op. Wel moet je verplicht reserveren, zoveel mogelijk blijven zitten, contactloos betalen en binnen naar de wc of betalen moet met mondkapje op, maar het is iets. Ook geldt er een maximum van vijftig mensen per terras. Maar op of rond het terras mag absoluut geen entertainment zijn.

Restaurants en cafés moeten je ook verzoeken een gezondheidscheck te doen en je te registreren. Mocht er iemand besmet zijn, kan de GGD die info gebruiken voor bron- en contactonderzoek. Aan een tafel zitten maximaal twee mensen op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen onder de 12 jaar. Staan op het terras (tenzij met mondkapje op) is niet toegestaan. Met kuchschermen ertussen mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter van elkaar staan. Tafeltjes mogen niet aan elkaar worden geschoven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk de terrassen op het Marktplein er eens mooi bij staan….. ☀️ pic.twitter.com/44W5WY5WS5 — Jenny Vermeer (@vermeerjenny) April 28, 2021

Halsema: ‘Houd je aan coronaregels op terras’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam waarschuwt terrasgangers dat ze zich vooral aan de coronaregels moeten blijven houden, ook op het terras na zoveel maanden. „Ik begrijp het verlangen naar meer vrijheid. Maar het dringend verzoek blijft ook nu: hou je aan de regels. Hou nog even vol. Ik hoop op gezond verstand en doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we het verspreiden van het coronavirus tegengaan”, laat ze weten via haar woordvoerster.

Koningsdag in Amsterdam verliep namelijk niet helemaal soepel. In het Vondelpark moest de ME ervoor te zorgen dat de vele feestgangers weg gingen. Halsema heeft de verjaardag van de koning dan ook met gemengde gevoelens beleefd: „We kijken terug op een dag waar ondanks de coronaregels heel veel mensen gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen. Het was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel. Maar ik heb ook voldoende plekken gezien waar de sfeer gemoedelijk was en mensen voldoende afstand hielden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De terrassen staan klaar op het Wilhelminaplein. En het is gezellig druk op de markt. Veel mensen maken een praatje met elkaar en snuffelen weer tussen de non-food spullen. pic.twitter.com/YhLCpsqjZe — Rianne de Zeeuw (@riannedezeeuwAD) April 28, 2021

Boa’s: ‘Opgezadeld met bijna onmogelijke opdracht’

En dan zijn er nog de boa’s en politieagenten. Zij zijn, zo zegt de voorzitter van politievakbond ACP, „opgezadeld met een bijna onmogelijke opdracht”. Gerrit van de Kamp: „Wij zijn sceptisch over hoe handhaafbaar het is als terrassen moeten worden leeggeruimd.”

Vooral in de grotere steden zal het druk zijn, verwacht de voorzitter. Net als op Koningsdag kunnen daarbij problemen ontstaan als het gaat om de coronamaatregelen. „Er is veel verantwoordelijkheid bij ondernemers en burgers gelegd. Maar ik geef het ondernemers te doen, om als een terras vol is al die mensen weg te sturen, na al die maanden. Ik zie het niet gebeuren.”

Handhaving bij terrassen ‘ingewikkeld vraagstuk’

En wat gebeurt er dan, als horecaondernemers die mensen niet wegsturen? Volgens Van de Kamp is dat nog maar net de vraag.„De politie en boa’s zijn er niet om terrassen leeg te ruimen. De handhaving hiervan is een buitengewoon ingewikkeld vraagstuk.”

Als er geen plek meer is op het terras, denkt de ACP-voorzitter dat mensen niet weg willen gaan. „Ze zullen wellicht gaan schelden, tekeergaan, met spullen smijten.” Van de Kamp ziet niet hoe het moet gebeuren als terrassen moeten worden leeggeruimd. „Gaan we dan vechten of zo? Mensen van hun stoel gooien, naar het bureau brengen? Wij zien dat niet voor ons.”

In Nederland maken de regels allemaal niet zo uit, is het idee van de ACP-voorzitter. „Iedereen doet waar ‘ie trek in heeft, of dat nou verstandig is of niet. Nederlanders zijn niet goed met regels.”

Politiemensen zijn het ondertussen volgens Van de Kamp moe om „voor de kar gespannen te worden van het politieke bestuur. Als wij aandringen om mensen in de frontlinie te vaccineren, geeft het kabinet niet thuis. Na vier maanden zeuren worden slechts vierduizend ME’ers gevaccineerd. Het zijn allemaal mooie praatjes van dit kabinet. Er wordt misbruik gemaakt van onze loyaliteit, of dat nou in de zorg of de handhaving is.”