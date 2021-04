Doodsbedreigingen Samantha Steenwijk om gedrag in De Verraders

Samantha Steenwijk heeft soms spijt van haar deelname aan het RTL 4-programma De Verraders. Dat is niet zo verwonderlijk: ze heeft zelfs doodsbedreigingen gekregen.

Dat vertelt de zangeres op de radio bij de Veronica Inside, waar zij vandaag te gast was.

In het programma strijdt een groep bekende Nederlanders om een berg zilver. Drie van de deelnemers zijn verkozen tot verraders, die ontmaskerd dienen te worden. Samen moeten de verraders ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk gewone kandidaten ‘vermoord’ worden. Steenwijk is één van de verraders, een rol die zij overigens pas na enkele afleveringen kreeg. Ze speelt het tv-spel keihard, volgens veel kijkers té hard. Op sociale media krijgt zij veel kritiek omdat ze haar mede-verraders niet zou verdedigen. „Naaistreken”, wordt er geroepen.

Bitch van De Verraders

„Het wordt een beetje bitchy neergezet. Ik heb geloof ik al vijf keer zitten janken in de tussentijd, maar dat zie je niet”, vertelt Samantha van Steenwijk over De Verraders. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt wel veel kan hebben. Maar dat ik nu doodsbedreigingen krijg voor dit spelletje, dat is wel echt heftig. Het gaat me nu echt wel een beetje te ver, moet ik eerlijk zeggen.”



Steenwijk gaat geen aangifte doen van de doodsbedreigingen. „Nee dat niet, maar het doet me wel wat. Dat kan ik wel zeggen en dat is voor het eerst van mijn leven.”

Samantha van Steenwijk beleefde programma anders

„Nou, onze beleving van het spel is uiteindelijk wel anders dan dat je op televisie ziet”, geeft Steenwijk in Veronica Inside toe. „Ze kunnen maar een aantal verhaallijnen tonen, terwijl we met achttien deelnemers misschien wel achthonderd verhaallijnen hebben gehad. Waar kiezen ze dan voor? Dat is een beetje het vervelende, dat het nu iets anders overkomt bij mensen dan dat ik het daadwerkelijk bedoeld heb. Dus wat dat betreft denk ik: ‘Hmmm, misschien had ik het over moeten slaan’. Wie weet komt het nog goed in de finale, ik heb geen flauw idee hoe die eruit gaat zien.”

Ook Loek Peters, Chatilla van Grinsven, Loiza Lamers en Francis van Broekhuizen zitten in de finale van De Verraders. Steenwijk is de enige overgebleven verrader. Eerder moesten verraders Diederik Jekel, Kees Boot en Holly Brood het spel al verlaten.